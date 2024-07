Αισχύλεια 2024: Το πρόγραμμα για ένα από τα μακροβιότερα φεστιβάλ που συμπληρώνει 49 χρόνια

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2024 ξεκινάει στις 30 Αυγούστου

49 χρόνια συμπληρώνει εφέτος το Φεστιβάλ Αισχύλεια του Δήμου Ελευσίνας. Πρόκειται για ένα από τα πλέον συνεπή και μακροβιότερα στην ελληνική επικράτεια, που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εξωστρέφεια της πόλης, η οποία στέφθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Εδώ, έχουν φιλοξενηθεί πλήθος αξιόλογων και σημαντικών εκδηλώσεων, τα οποία σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και έκαναν ακόμα πιο δυνατό το στίγμα της Ελευσίνας στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Το φετινό Φεστιβάλ Αισχύλεια 2024 περιλαμβάνει αυστηρά επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, προτάσεις πολιτισμού, που αναδεικνύουν τη σύγχρονη έκφραση και δημιουργία. Οι εκδηλώσεις κατά κύριο λόγο θα πραγματοποιηθούν στο εμβληματικό Παλαιό Ελαιουργείο, με φόντο την παραλία της Ελευσίνας, ένα χώρο, που έχει άρρηκτα συνδεθεί με τα Αισχύλεια και έχει αγαπήσει το φιλότεχνο κοινό.

Η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Αισχύλεια 2024 ανοίγει την Παρασκευή 30 Αυγούστου από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, που κατά παράδοση φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ, όπου θα πραγματοποιήσει συναυλία ο Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτο του, με τίτλο «Ο δικός μου Ennio Morricone».

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη τελευταία δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «My Ennio Morricone» ανοίγοντας ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη, με αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Παλαιό Ελαιουργείο, όπου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Το έργο χαρακτηρίζεται από αυστηρή συνοχή στη μορφή αλλά και από τεράστια εσωτερική δύναμη, και ταυτόχρονα φανερώνει το ενδιαφέρον του ποιητή για τον μυστικισμό και την έκσταση.

Βασικά δραματικά θέματα της τραγωδίας είναι οι δυνατότητες της ψυχής, η ανθρώπινη αρετή, η αυτοσυνείδηση, η σύνεση και η πλάνη, το λογικό και το άλογο στοιχείο, που εμφανίζονται μέσα από την αντίθεση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον θεό, την ίδια αντίθεση από την οποία προκύπτει η τραγική σύγκρουση του δράματος.

Με τους Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Μαριάννα Δημητρίου, Αλεξία Καλτσίκη, Θέμη Πάνου, Αργύρη Πανταζάρα, Γιάννη Κόραβο, Διονύση Πιφέα, Φώτη Στρατηγό, κ.ά.

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην ενότητα «Το Φεστιβάλ Συστήνει», στο πλαίσιο των Μουσικών Κύκλων τα Αισχύλεια 2024, παρουσιάζουν αξιόλογα μουσικά σχήματα, που αξίζει να ακούσετε.

Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου η Banda Entopica, η παραδοσιακή μπάντα δρόμου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου το λόγο έχουν οι Usurum & Lamda, δύο από τις πιο αντιπροσωπευτικές μπάντες της νέας μουσικής σκηνής με ήχο που ξεχωρίζει και τη νέα γενιά και όχι μόνο να τους ακολουθεί φανατικά, ενώνουν τις δυνάμεις τους για μουσική βραδιά «βγαλμένη» από το μέλλον!

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, σε μετάφραση, ελεύθερη απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Στον ρόλο του Χρεμύλου ο Μάνος Βακούσης που τιμήθηκε πρόσφατα με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου «Κάρολος Κουν». Στο θίασο συμμετέχει, στο ρόλο της Ελπινίκης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Στο μουσικό μέρος της παράστασης παίρνουν μέρος οι Χατζηφραγκέτα η Nalyssa Green και ο Τελευταίος Καλεσμένος. Στην Παράβαση του έργου εμφανίζεται η Ιστορικός- Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου.

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου τον λόγο έχει η ευφάνταστη εκδήλωση «Τα παιδιά της Ελευσίνας παίζουν ακόμη βόλους», με σκοπό την προβολή δημιουργών της πόλης. Μουσική συναυλία στην οποία συμμετέχουν Ελευσίνιοι Μουσικοί από όλα τα είδη μουσικής, από κλασική, έντεχνη, ροκ, παραδοσιακή, λαϊκή, ως ραπ και τέκνο. Με παράλληλη προβολή από μικρά φιλμάκια που τη σκηνοθεσία και το μοντάζ επιμελούνται Ελευσίνιοι σκηνοθέτες, όπως και κείμενα συνδετικά επίσης με την επιμέλεια Ελευσίνιων συγγραφέων.

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου έρχεται η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη, «Ηρακλής Μαινόμενος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Ένας σπουδαίος θίασος με τους Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Γιώργο Γάλλο, Στεφανία Γουλιώτη, Ηρώ Μπέζου, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννη Κλίνη, Αινεία Τσαμάτη, Νίκο Μήλια, Γκαλ Ρομπίσα, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Θανάση Ραφτόπουλο, Αντώνη Αντωνόπουλο, καθώς και τον διαπρεπή μουσικό Φώτη Σιώτα σε εξέχοντα ρόλο επί σκηνής, μας βυθίζει στην υπαρξιακή αγωνία της εμβληματικής τραγωδίας του Ευριπίδη, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Δημήτρη Καραντζά.

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου μια παράσταση για παιδιά και όσους αισθάνονται παιδιά, Οι «Μαγικές Σβούρες» που φέτος γιορτάζουν 20 χρόνια διαρκούς παρουσίας στο θέατρο για παιδιά και η “ΜΕΛΙΣΜΑ Events” , παρουσιάζουν, σε σκηνοθεσία και διασκευή για παιδιά, του Δημήτρη Αδάμη, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Σαίξπηρ. Η Αγγελική Λάμπρη εμφανίζεται στον ρόλο της Βασίλισσας των Ξωτικών Τιτάνιας, ενώ στον ρόλο του Μάστορα Πάτου ο Στέλιος Πετράκης. Μια παράσταση που συνδυάζει την κωμωδία με τη μαγεία και το όνειρο.

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου τα Αισχύλεια 2024 φιλοξενούν την εκρηκτική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής», σε σκηνοθεσία και διασκευή των Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια. Μετά από τον «Δον Ζουάν» το 2009 στο Εθνικό Θέατρο και τον «Ταρτούφο» το 2016, συνεχίζουν τη μελέτη τους πάνω στον κορυφαίο Γάλλο δραματουργό, ο οποίος, μέσα πάντα από το πρίσμα της κωμωδίας φώτισε τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, κατανόησε την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και δημιούργησε χαρακτήρες με οικουμενική εμβέλεια και έργα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα.

Παίζουν οι: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μυρτώ Αλικάκη, Θοδωρής Ρωμανίδης, Νίκος Γκέλια, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Γιώργος Ζυγούρης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν σε συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου προτείνουν τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου, 60 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή τους στην Επίδαυρο. Οι «Ικέτιδες» είναι έργο ποιητικό αλλά και βαθιά πολιτικό. Στους ανδρικούς ρόλους η Λυδία Κονιόρδου (Δαναός), ο Γιάννης Τσορτέκης (Κήρυκας των Αιγυπτίων) και ο Άκης Σακελλαρίου (Πελασγός)

.

Η μεγάλη πρωτοτυπία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι η κεντρική Ηρωΐδα είναι συλλογική. Οι πενήντα Δαναΐδες, εκπροσωπούν για τον Αισχύλο όλο το γυναικείο φύλο. Κορυφαίες Δαναΐδες είναι η Λένα Παπαληγούρα και η Λουκία Μιχαλοπούλου.

Ο Χορός των Δαναΐδων συμπληρώνεται από ηθοποιούς-απόφοιτες αλλά και σπουδάστριες του Θεάτρου Τέχνης (λόγος), μέλη της γυναικείας χορωδίας Chóres της Μαρίνας Σάττι (τραγούδι) και χορεύτριες της ομάδας «Και όμως κινείται» (χορός-ακροβατικά).

Η μουσική ερμηνεύεται ζωντανά από τις γυναικείες φωνές της χορωδίας και γεφυρώνει τη διαδρομή από την Ανατολή ως τη Δύση, από το χτες στο σήμερα.

Το σκηνικό αποτελείται από μια ειδική κατασκευή που παραπέμπει σε συρμάτινο φράχτη (μέρη του οποίου λυγίζουν, προεξέχουν κτλ.). Είναι το «σύνορο» πίσω από το οποίο τοποθετείται η ασφαλής πλευρά της πόλης, εκεί όπου θέλουν να βρεθούν οι Δαναΐδες.

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου μια βραδιά διαφορετική που είναι παράλληλα, συναυλία, πανηγύρι, καλλιτεχνική σύμπραξη, πολιτική θέση, με τίτλο «Το τοπικό είναι παγκόσμιο, το συλλογικό η μόνη αντεξουσία». Δύο κοινότητες, δύο κολεκτίβες, δύο ιστορικές συλλογικότητες. Οι Χαΐνηδες και οι Social Waste λειτουργώντας αμεσοδημοκρατικά, δημιουργούν σύγχρονο τραγούδι και όχι στείρες απομιμήσεις (ή "μοντέρνες" επανεκτελέσεις) κόντρα στον συγκινησιακό εκβιασμό και τη συνθηματολογία των καιρών. Ρυθμοί, ηχοχρώματα, όργανα της Μεσογείου, των Βαλκανίων και όχι μόνο, συμπλέκονται και στροβιλίζονται σ' ένα μυσταγωγικό εκστατικό δρώμενο.

Το εντυπωσιακό opening act θα κάνει ο Χρήστος Τσιούνης, ο οποίος μας συστήθηκε ως τραγουδοποιός τον Σεπτέμβριο του 2021 με το άλμπουμ «Βασιλικάκι», την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, με δέκα τραγούδια σε στίχους και μουσική του ίδιου. Ξεκίνησε το ταξίδι της δημιουργίας έχοντας αντλήσει από την παραδοσιακή, αλλά και αστική μουσική του τόπου μας, τους ήχους και τα ιδιώματα τους, με ακούσματα τόσο από τη Δύση όσο και από την Ανατολή, σε συνδυασμό με την αγάπη του για την ποίηση και την «αυτόματη γραφή». Στο μουσικό ταξίδι που θα παρουσιάσει στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, συνοδοιπόροι του θα είναι οι αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες μουσικοί.

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, μας καλεί να βαδίσουμε μαζί της «Σε άλλα μονοπάτια». Με ακουστική διάθεση και μια μπάντα που δημιουργήθηκε ειδικά για την παράσταση αυτή, η χαρισματική τραγουδίστρια θα περιπλανηθεί αυτή τη φορά στους δρόμους του λαϊκού μας τραγουδιού με αφετηρία το «Μονοπάτι» του Γιώργου Μουζάκη, δίνοντας νέα πνοή σε διαλεχτά λαϊκά, ελαφρά και αρχοντορεμπέτικα και θα φτάσει μέχρι το σήμερα του λαϊκού μας τραγουδιού, κάνοντας και κάποιες «στάσεις» σε λαϊκά τραγούδια της Μεσογείου. Όλα αυτά με μια εξαμελή ομάδα μουσικών υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού μουσικού Θωμά Κωνσταντίνου. Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μνήμες που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα.

Κινηματογραφικές προβολές

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, οι οποίες προβάλλονται από τις 23 ως τις 26 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας.

23/9: «Πίσω απ’ τις θημωνιές»

Σκηνοθεσία Ασημίνας Προέδρου

24/9: «Φόνισσα»

Σκηνοθεσία Εύας Νάθενα

25/9: Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει στο Φεστιβάλ Αισχύλεια.

26/9: «Πολύδροσο»

Σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη

Γενική είσοδος: 5 ευρώ.

Ώρα Έναρξης: 21.15

Χώρος: Θερινός Κινηματογράφος, Παραλία Ελευσίνας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ώρα έναρξης: 21.00

Γενική Είσοδος: 12€, μειωμένο: 5€.

Η έναρξη προπώλησης εισιτηρίων, θα ανακοινωθεί στο site aisxylia.gr

Διαδικτυακά:

Aisxylia.gr & more.com

Φυσικά σημεία προπώλησης

*Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας

Πεζόδρομος Νικολαΐδου & Β. Λάσκου

Τρίτη.-Σάβ. 11.00-14.00 & 18.00-21.00

*Παλαιό Ελαιουργείο, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, 19.00-21.00.

*Σημεία MORE, πληροφορίες more.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεατρικές Παραστάσεις

Στις θεατρικές παραστάσεις δεν πραγματοποιείται διάλειμμα. Μετά την έναρξη απαγορεύεται η είσοδος σε θεατές- κατόχους εισιτηρίων. Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών.

Πως θα έρθετε

Η πρόσβαση στον χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

Προαστιακός: Αποβίβαση Σταθμός Μαγούλας και μετά επιβίβαση στα λεωφορεία Αρ. Γραμμής 879 ή 863 (Θριάσιο Νοσοκομείο - Ελευσίνα).

Σταθμός Μετρό "Αγία Μαρίνα": αποβίβαση στο Σταθμό "Αγία Μαρίνα" και μετά επιβίβαση στο λεωφορείο της γραμμής 876 (Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα – Ελευσίνα).

Λεωφορεία:

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μέγαρα- Αθήνα επιβίβαση από Θησείο

881 Ελευσίνα - Ασπρόπυργος – Ρουπάκι Μάνδρα – Ελευσίνα

845 Πειραιάς - Ελευσίνα (μέσω Θηβών)

871 Πειραιάς - Ελευσίνα (μέσω Λ. Σχιστού)

876 Σταθμός Μετρό Αγίας Μαρίνας – Ελευσίνα