Η Mattel λάνσαρε την πρώτη τυφλή κούκλα Barbie – Πώς δημιουργήθηκε

«Η Barbie δεν είναι απλά μια κούκλα. Αντιπροσωπεύει την αυτοέκφραση και μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάποιος ανήκει κάπου»

Σχεδόν πριν έξι δεκαετίες (το 1959), βγήκε στα ράφια των καταστημάτων η πρώτη Barbie, η πιο διάσημη κούκλα του κόσμου. Φορούσε ένα ασπρόμαυρο ριγέ μαγιό και τα μαλλιά της ήταν αλογοουρά. Τώρα, η Mattel λάνσαρε την πρώτη Barbie με προβλήματα όρασης, σε μια προσπάθεια να κάνει τη σειρά της πιο συμπεριληπτική. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών δήλωσε ότι η κούκλα δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να εκπροσωπηθούν περισσότερο τα τυφλά και τα παιδιά με χαμηλή όραση στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Μattel συνεργάστηκε με το Αμερικανικό Ίδρυμα Τυφλών για να διασφαλίσει ότι τα πάντα πάνω στην κούκλα, από τα μάτια της μέχρι τα ρούχα της, απεικονίζουν με ακρίβεια τα άτομα με τύφλωση και χαμηλή όραση. «Αναγνωρίζουμε ότι η Barbie δεν είναι απλά μια κούκλα. Αντιπροσωπεύει την αυτοέκφραση και μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάποιος ανήκει κάπου», σημείωσε σε μια ανακοίνωσή της η Κρίστα Μπέργκερ, αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Από τη σύλληψη, μέχρι την υλοποίηση της νέας Barbie, η εταιρεία έκανε μια σειρά από δοκιμές σε τυφλά παιδιά και παιδιά με χαμηλή όραση για να αποφασίσει ότι η κούκλα θα πρέπει να είναι ντυμένη με ρούχα με λεπτομέρειες από ύφασμα αφής, όπως ένα ροζ σατέν μπλουζάκι και μια μοβ φούστα από τούλι. Λεπτομέρειες όπως οι θηλιές στο πίσω μέρος της μπλούζας της κούκλας και η ελαστική ζώνη στη μέση της φούστας δημιουργήθηκαν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το ντύσιμο της κούκλας είναι πιο πρακτικό. Η συσκευασία περιλαμβάνει τη λέξη Barbie γραμμένη σε γραφή Braille, στο μπροστινό μέρος του κουτιού.

Η Λούσι Έντουαρντς, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και παρουσιάστρια, η οποία είναι τυφλή και εμφανίζεται στην καμπάνια με τη νέα Barbie, δήλωσε ότι η παρουσίαση της κούκλας σημαίνει «τα πάντα για μένα». «Ως έφηβη, ένιωθα απομονωμένη χάνοντας την όρασή μου και μη βλέποντας πρότυπα σαν εμένα. Ντρεπόμουν για το μπαστούνι μου - αλλά γνωρίζοντας ότι η Barbie είχε μπαστούνι θα με έκανε να νιώσω τόσο διαφορετικά για το δικό μου και θα με βοηθούσε να νιώσω λιγότερο μόνη στο ταξίδι μου να αποδεχτώ και να αγκαλιάσω την τύφλωσή μου», συνέχισε.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τις λεπτομέρειες που έχουν μπει στο σχεδιασμό αυτής της νέας Barbie - τα ρούχα αφής καθώς και το μπαστούνι και τα γυαλιά ηλίου. Είναι μια αναγνώριση ότι δεν μπορούν όλοι να δουν καλά, κάτι που σημαίνει πολλά για την κοινότητα των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση. Πρόκειται για ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός, βοηθώντας τα παιδιά και τους ενήλικες με απώλεια όρασης να αισθάνονται ότι ανήκουν και ότι αναγνωρίζονται».

Εκτός από την πρώτη τυφλή Barbie, η Mattel συνεργάστηκε επίσης με την αμερικανική οργάνωση National Down Syndrome Society για να λανσάρει την πρώτη μαύρη κούκλα με σύνδρομο Down, η οποία ακολουθεί την κυκλοφορία μιας λευκής κούκλας με σύνδρομο Down, που έγινε πέρυσι.