«Μαύρο οξυγόνο» ανακαλύφθηκε στα βάθη του ωκεανού - «Ανατρέπει όσα ξέραμε», τονίζουν ερευνητές

Οι επιστήμονες έχουν βρει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μέταλλα στον πυθμένα των ωκεανών μπορεί να είναι σε θέση να παράγουν οξυγόνο

Σχεδόν το ήμισυ του οξυγόνου που αναπνέει η ανθρωπότητα, προέρχεται από τους ωκεανούς στη Γη. Μέχρι τώρα, γνωρίζαμε ότι μόνο οργανισμοί όπως φυτά ή φύκια ήταν ικανά να παράγουν οξυγόνο, μέσω της φωτοσύνθεσης. Πλέον, όμως, οι επιστήμονες έχουν βρει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μέταλλα που απαντώνται φυσικά στον πυθμένα των ωκεανών μπορεί να είναι σε θέση να παράγουν οξυγόνο, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Αυτή η ανακάλυψη, θα μπορούσε να αλλάξει την κατανόησή μας για την προέλευση της ζωής στη Γη, τονίζουν οι ερευνητές.

Συγκεκριμένα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Geoscience, διαπίστωσε ότι οι μάζες από ορυκτά όπως το μαγγάνιο και ο σίδηρος, που χρησιμοποιούνται συχνά για την κατασκευή μπαταριών, μπορούν να παράγουν οξυγόνο ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι. Κανονικά, οι οργανισμοί αυτοί χρειάζονται φως για να παράγουν οξυγόνο, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ηλεκτροχημική δραστηριότητα που παράγεται από αυτές τις μάζες (ονομάζονται πολυμεταλλικοί όζοι), μπορεί να εξάγει οξυγόνο από το νερό. Οι μάζες σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών και μπορεί να έχουν περίπου το μέγεθος μιας πατάτας.

