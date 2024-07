5 λόγοι για να μην αφήνεις το κινητό σου στον ήλιο - Είναι όντως επικίνδυνο

Ενώ εμείς κολυμπάμε στο νερό, το κινητό μας παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο

Έχεις ακούσει πολλές φορές ότι πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου από τον ήλιο, φορώντας πάντα αντηλιακό και επιλέγοντας σκιερά μέρη. Έχεις αναρωτηθεί, όμως, τι συμβαίνει με το κινητό σου; Πολλές φορές, τείνουμε να το αφήνουμε εκτεθειμένο στον ήλιο, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Που, by the way, είναι πολλες.

Ένα από τα λάθη που κάνουμε οι περισσότεροι στην παραλία, είναι να ξεχνάμε το κινητό μας στον ήλιο. Το ίδιο επιβλαβές θα είναι, όμως, κι αν το ακουμπήσουμε σε ένα τραπέζι που το βλέπει για ώρες ο ήλιος ή αν το αφήσουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Πέρα από το γεγονός ότι οι συσκευές υπερθερμαίνονται, υπάρχουν ακόμα 5 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να το ξεχνάμε το κινητό μας στον ήλιο.

Freepik

Γιατί δεν πρέπει να αφήνεις το κινητό σου στον ήλιο

-Η οθόνη αφής θα σταματήσει να λειτουργεί

Το μέταλλο και το γυαλί απορροφούν τη θερμότητα, συνεπώς στις υψηλές θερμοκρασίες που υπερθερμαίνεται μπορεί να προκληθούν εσωτερικές δυσλειτουργίες. Αν δεν το μεταφέρεις αμέσως σε σκιερό μέρος, αυτές οι δυσλειτουργίες μπορεί να είναι και μόνιμες.

-Η μπαταρία θα τελειώσει γρηγορότερα

Η συνεχόμενη έκθεση στον ήλιο επιβαρύνει την μπαταρία του κινητού μας, με αποτέλεσμα να εξαντλείται γρηγορότερα. Αν η κίνηση να αφήνουμε το κινητό μας στον ήλιο γίνει συνήθεια, τότε ενδέχεται ακόμα να προκληθεί και ανεπανόρθωτη ζημιά στην μπαταρία.

-Η μπαταρία μπορεί να πάρει φωτιά από την υπερθέρμανση

Όπως είπαμε και πριν, το κινητό υπερθερμαίνεται όταν μένει για πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο. Όταν η πολλή ώρα γίνει πολλές ώρες, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να πάρει ακόμα και φωτιά η μπαταρία και να καταστραφεί το κινητό.

-Απώλεια δεδομένων

Η έκθεση στον ήλιο μπορεί, επίσης, να βλάψει βασικά μέρη του κινητού, όπως είναι η πλακέτα, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ή τη φθορά προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μας.

-Το κινητό θα αρχίσει να κολλάει και θα είναι πιο αργό

Η υπερέκθεση στον ήλιο «κολλάει» το κινητό μας, γιατί βρίσκεται απότομα σε υψηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτο, οι εφαρμογές λειτουργούν πιο αργά, δεν εμφανίζονται μηνύματα και γενικότερα υπάρχει καθυστέρηση σε όλη την πλοήγηση.