Η Ρασίντα Τλάιμπ αποκάλεσε τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο

Όσοι οι υπόλοιποι γύρω της χειροκροτούσαν, η Αμερικανίδα πολιτικός έκανε ξεκάθαρη τη θέση της

Σε μια κίνηση διαμαρτυρίας προχώρησε η Ρασίντα Τλάιμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο, κάνοντας ξεκάθαρη τη θέση της για ακόμη μια φορά. Όσο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ορκιζόταν ολοκληρωτική νίκη επί της Χαμάς, η Τλάιμπ είχε υψώσει μια πινακίδα που έγραφε «εγκληματίας πολέμου» από τη μία πλευρά και από την άλλη «ένοχος για γενοκτονία». Μάλιστα, φορούσε καρφίτσα με τη παλαιστινιακή σημαία και καφίγια, το ασπρόμαυρο μαντίλι που αποτελεί σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα.

Η Ρασίντα Τλάιμπ, η Δημοκρατική Παλαιστίνια-Αμερικανίδα εκπρόσωπος από το Μίσιγκαν, είναι η μοναδική στο Κογκρέσο που στηρίζει από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Στον απόηχο των 39.000 ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους, η Ρασίντα Τλάιμπ δήλωσε πως «ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και ένοχος για γενοκτονία. Είναι εντελώς ντροπιαστικό που ηγέτες και των δύο κομμάτων τον προσκάλεσαν να μιλήσει στο Κογκρέσο. Θα πρέπει να συλληφθεί και να σταλεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

I will never back down in speaking truth to power.



The apartheid government of Israel is committing genocide against Palestinians. Palestinians will not be erased. Solidarity with all those outside of these walls in the streets protesting and exercising their right to dissent. pic.twitter.com/TSbbXdv13U