Τα ελληνικά νησιά που έγιναν διάσημα από ταινίες του Χόλιγουντ (και όχι μόνο)

Κλασικές ταινίες που άφησαν εποχή και διαφήμισαν υπέροχα τα νησιά μας

Μπορεί τα ελληνικά νησιά να βιώνουν, τώρα, τον υπερτουρισμό, ο οποίος δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, ωστόσο πίσω στον χρόνο δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Από τη μία, βέβαια, μόνο καλό μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό, μιας και παρέμεναν αυθεντικά και κυρίως εύκολα προσβάσιμα. Από την άλλη, ο τουρισμός ήταν αναγκαίος. Γι’αυτό και εκείνες τις εποχές, το να γυρίζεται ξένη ταινία στα ελληνικά νησιά, ήταν επιτυχία.

Ταινίες που ανέδειξαν ορισμένα νησιά με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και ταινίες που άξιζαν, και αξίζουν, να τις δεις. Ακολουθούν ορισμένες πολύ γνωστές, που έκαναν μάλιστα και επιτυχία.

Boy On A Dolphin

Εμβληματική ταινία από το μακρινό 1975, με πρωταγωνιστές την Σοφία Λόρεν, τον Άλαν Λαντ και τον Κλίφτον Γουέμπ. Η δραματική και ρομαντική ταινία, που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Ντιβάιν, ήταν και η πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίστηκε σε ελληνικό νησί, αυτό της Ύδρας, αν και πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα και στην Αθήνα. Η υπόθεση ακολουθεί την Φαίδρα, μια καταδύτρια από την Ύδρα που αναζητά σφουγγάρια στις θάλασσες. Η καθημερινότητά της θα αλλάξει όταν βρίσκει στον βυθό ένα αρχαίο άγαλμα που αναπαριστά ένα παιδί πάνω σε δελφίνι. Αυτή της η ανακάλυψη, όμως, την βάζει σε περιπέτειες.

Να σημειωθεί πως η ταινία ήταν υποψήφια για βραβείο Όσκαρ, αλλά στην ιστορία έμεινε η Σοφία Λόρεν που τραγούδησε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη;», του Τάκη Μωράκη.

The Guns of Navarone

Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 1961, γυρίστηκε στη Ρόδο η πολεμική ταινία «The Guns of Navarone», με πρωταγωνιστές τους Ντέιβιντ Νίβεν, Άντονι Κουίν και Γκρέγκορι Πεκ, ενώ συμμετείχε και η Ειρήνη Παππά. Η ταινία εμπνεύστηκε από την αληθινή ιστορία της Ειδικής Εναέριας Υπηρεσίας των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Η υπόθεση ακολουθεί τους ναζί της Γερμανίας, οι οποίοι έχουν αποκλείσει περίπου 2.000 Βρετανούς στρατιώτες σε ένα νησί του Αιγαίου. Παράλληλα, έχουν τοποθετήσει δύο κανόνια στην κορυφή ενός βράχου, με σκοπό να αποτρέψουν οποιαδήποτε ναυτική απειλή. Μια επίλεκτη ομάδα κομάντος, θα επιχειρήσει να τα καταστρέψει.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Άντονι Κουίν εντυπωσιάστηκε από την παραλία, που παλιά λεγόταν Βάγιες, γι’αυτό και πλέον έχει την ονομασία «η παραλία του Άντονι Κουίν», η οποία έχει εκπληκτικά νερά.

Zorba The Greek

Τρία χρόνια αργότερα, ο Άντονι Κουίν εμφανίζεται ξανά στην Ελλάδα, στην ταινία που κέρδισε τρία βραβεία Όσκαρ. Η ταινία «Αλέξης Ζορμπάς» γυρίστηκε στον τόπο καταγωγής του Νίκου Καζαντάκη, τα Χανιά, και βασίστηκε στο βιβλίο του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Τη κινηματογραφική μεταφορά υπέγραψε ο Μιχάλης Κακογιάννης, ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε διάσημο το συρτάκι παντού.

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί τη μοιραία συνάντηση ενός θορυβώδη Έλληνα χωρικού, λάτρη της ζωής, και ενός εσωστρεφή διανοούμενου Βρετανού συγγραφέα και πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι ζωές τους ενώνονται και αλληλεπιδρούν. Το διάσημο συρτάκι των δύο ανδρών γυρίστηκε στην παραλία Σταυρός.

James Bond: For Your Eyes Only

Το 1981, ο Τζέιμς Μποντ ήρθε Ελλάδα και ειδικότερα, στην Κέρκυρα. Ο Ρότζερ Μουρ που υποδύθηκε για πέντε φορές τον πιο διάσημο κατάσκοπο, ταξίδεψε σε διάφορα σημεία προκειμένου να γυριστούν σκηνές και ένα από αυτά, ήταν και το νησί των Φαιάκων. Από τη νησί είδαμε σκηνές από διάφορα αξιοθέατα, όπως το Παλάτι Αχίλλειον και το κάστρο της Παλαιάς Πόλης και το Κανόνι. Γυρίσματα, επίσης, πραγματοποιήθηκαν και στα Μετέωρα.

Αυτή ήταν και η δωδέκατη ταινία του Τζέιμς Μποντ, στην οποία ο ίδιος επιχειρεί να εντοπίσει ένα σύστημα χειρισμού πυραύλων, ενώ μπλέκεται σε έναν ιστό εξαπάτησης που περιστρέφεται από δύο αντίπαλους Έλληνες επιχειρηματίες, μαζί με τη Μελίνα Χάβλοκ, μια γυναίκα που επιδιώκει να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία των γονιών της.

The Big Blue

To 1988 κυκλοφόρησε η ταινία του Λικ Μπεσόν, η οποία κέρδισε το βραβείο της γαλλικής Εθνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Γυρισμένη σε τρία ελληνικά νησιά, Ίο, Αμοργό και Νάξο, το «The Big Blue» ακολουθεί δύο παιδικούς φίλους, τον Ζακ και τον Ένζο, οι οποίοι έχουν πάθος για τις καταδύσεις. Ο ευγενής ανταγωνισμός που έχουν μεταξύ τους, τους οδηγεί σε μία διαρκή κόντρα για την κατάκτηση του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Στην ταινία βλέπουμε το μοναστήρι της Παναγίας Χοζιοβιώτισσας, την παραλία Μαγκανάρι και το χωριό της Αγίας Άννας. Ωστόσο ένα μικρό μέρος της γυρίστηκε και στην Ιταλία.

Mediterraneo

Ιταλική ταινία του 1991, που κέρδισε και το βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας και έκανε και εισπρακτική επιτυχία. Γυρισμένη στο Καστελόριζο, η υπόθεση ακολουθεί μια ομάδα Ιταλών στρατιωτών που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο απομονωμένο νησί, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτούς, ο λοχίας Λο Ρούσο, ο μόνος πολεμοχαρής από το ιταλικό απόσπασμα, μαθαίνει να χορεύει τους παραδοσιακούς ελληνικούς νησιώτικους χορούς, ενώ ο πλέον ντροπαλός από τους στρατιώτες, ο Φαρίνα, ερωτεύεται την ιερόδουλη του νησιού, την οποία υποδύθηκε η Βάνα Μπάρμπα.

Mamma Mia

Εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις. Το διάσημο μιούζικαλ που γυρίστηκε στη Σκόπελο και τη Σκιάθο και κυκλοφόρησε το 2008, σημείωσε τεράστια επιτυχία, παρόλο που δέχθηκε ανάμεικτες κριτικές, και αύξησε τον τουρισμό στα δύο νησιά. Πρωταγωνιστές ήταν οι Μέριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ και Αμάντα Σάιφρεντ.

Το Mamma Mia είχε δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, για Καλύτερη Κωμική ταινία και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνία της Μέριλ Στριπ. Το 2018 έγινε και το σίκουελ, Mamma Mia! Here We Go Again, ωστόσο δεν γυρίστηκε στην Ελλάδα.