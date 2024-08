Στίβεν Νεντορόσικ: Και nerd και Ολυμπιονίκης - Ο «pommel horse guy» έγινε (δικαίως) meme

Ο Αμερικανός αθλητής φαίνεται πως «είχε πρόγραμμα»

Ο Στίβεν Νεντορόσικ είναι 25 χρονών, είναι αθλητής της ενόργανης και τις τελευταίες ώρες έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα όλων επάνω του. Εν μέρει γιατί έφερε το χάλκινο μετάλλιο στις ΗΠΑ στον πλάγιο ίππο, αλλά κυρίως γιατί είναι μάλλον ο πρώτος «nerd» που το κάνει.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Ο Στίβεν Νεντορόσικ συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα ενόργανης γυμναστικής, ωστόσο ήταν το μόνο μέλος που προκρίθηκε σε ένα μεμονωμένο αγώνισμα. Εκεί, ο 25χρονος εντυπωσίασε με τις ικανότητες και την επίδοσή του στον πλάγιο ίππο, κατοχυρώνοντας το χάλκινο μετάλλιο για την εθνική ομάδα της Αμερικής. Αυτό είχε να συμβεί 16 ολόκληρα χρόνια και ο Στίβεν Νεντορόσικ το κατάφερε.

«Ήταν απλώς η σπουδαιότερη στιγμή της ζωής μου, νομίζω. Είμαι τόσο χαρούμενος που βρέθηκα εκεί», δήλωσε στο People ο αθλητής, μετά από αυτή τη σημαντική νίκη για τη χώρα του. Πέρα από το γεγονός ότι είναι Ολυμπιονίκης, ο Στίβεν Νεντορόσικ έγινε viral στο διαδίκτυο και για το στιλ και την προσωπικότητά του.

Τα χοντρά γυαλιά που φοράει - όχι από θέμα αισθητικής αλλά για πρακτικούς λόγους - έγιναν αντικείμενο συζήτησης από τον διαδικτυακό κόσμο. Ο 25χρονος αθλητής έχει στραβισμό, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε από το να διαπρέψει στο άθλημά του. Πολλοί ήταν εκείνοι, μάλιστα, που τον παρομοίασαν με τον Κλαρκ Κεντ.

Ο Στίβεν, διάσημος πλέον ως «Pommel Horse Guy», είναι μακράν ο αγαπημένος «nerd» του διαδικτύου, αφού ενόσω περίμενε να διαγωνιστεί, ανέβασε στο Instagram ότι έλυσε τον κύβο του Ρούμπικ σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media μια φωτογραφία του, στην οποία η κάμερα τον έπιασε να έχει γείρει προς τα πίσω και να έχει κλειστά μάτια. Λίγη ώρα πριν από τους αγώνες, ο Στίβεν Νεντορόσικ θέλησε να συγκεντρωθεί, να ηρεμήσει και να κάνει τις ασκήσεις αναπνοής. Ωστόσο, η κάμερα τον «τσάκωσε» σε αυτό το απολαυστικό στιγμιότυπο, κάνοντάς τον meme.

