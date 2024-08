Η Universal κέρδισε Netflix, Disney, Warner Bros και θα μετάφερει στον κινηματογράφο τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Το βιβλίο «The Woman in Me» σημείωσε τεράστια επιτυχία, κάτι αντίστοιχο αναμένεται με το ντοκιμαντέρ

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «The Woman in Me», όπου η Μπρίτνεϊ Σπίαρς άνοιξε την ψυχή της και αποκάλυψε λεπτομέρειες της ζωής της που δεν είχαν βρει ποτέ το φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα η εγκυμοσύνη από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και ο δύσκολος χωρισμός που της άφησε ένα μεγάλο τραύμα, ήταν θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι πρώτες φήμες για κινηματογραφική μεταφορά. Το βιβλίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αφού την πρώτη κιόλας εβδομάδα, οι πωλήσεις έφτασαν τα 2,5 εκατομμύρια αντίτυπτα στις ΗΠΑ και το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως.

Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το ντοκιμαντέρ, που επίσημα πλέον ανέλαβε τα δικαιώματα η Universal Pictures, μέσα από μία μάχη που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο. Έπρεπε να κονταροχτυπηθεί με Sony, Warner Bros, Disney, Netflix, αλλά και με πρόσωπα όπως η Σόντα Ράιμς, η Ρις Γουίδερσπουν, ο Μπρατ Πιτ και πολλοί ακόμη. Λέγεται, δε, πως χρειάστηκε η Universal να δώσει οκταψήφιο νούμερο, προκειμένου η Μπρίτνεϊ Σπίαρς να συμφωνήσει.

Getty Images / @Carlos Alvarez

Όμως, τελικά, τα απομνημονεύματα θα τα δούμε στον κινηματογράφο, σε σκηνοθεσία του Τζόναθαν Μάρεϊ Τσου, γνωστός από την ταινία Wicked, ενώ στην παραγωγή θα βρίσκεται ο Μαρκ Πλατ, γνωστός για το La La Land.

Την είδηση, πάντως, για τα δικαιώματα στην Universal Pictures, την επιβεβαίωσε και η ίδια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία γνωστοποίησε στα social media της, πως θα βρίσκεται και εκείνη στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ: «Είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζομαι με τους θαυμαστές μου πως εργάζομαι σε ένα κρυφό πρότζεκτ με τον Μαρκ Πλατ. Έχει κάνει τις πιο αγαπημένες μου ταινίες. Μείνετε συντονισμένοι».

Πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό το πότε ακριβώς θα κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ, αλλά το σίγουρο είναι πως θα κάνει αίσθηση. Υποψιαζόμαστε πως ο Τίμπερλεϊκ δεν θα ήθελε σίγουρα να κυκλοφορήσει και να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σχολίων.