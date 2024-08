«Ελευθερώστε τις Αφγανές γυναίκες»: Αθλήτρια του breaking αποκλείστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για το μήνυμα στην κάπα της

Η αθλήτρια Μανίζα Ταλάς αποκλείστηκε από τον πρώτο Ολυμπιακό διαγωνισμό break dance

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το breaking (break dance) έκανε το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Το νέο αυτό άθλημα, έκανε τη μεγάλη πρεμιέρα του δύο μέρες πριν τη λήξη των Ολυμπιακών, καθώς την Παρασκευή (9 Αυγούστου) διαγωνίστηκαν οι γυναίκες και χθες, Σάββατο, οι άντρες. Η πρώτη χρυσή νικήτρια στο breaking είναι από την Ιαπωνία, η οποία μέσω της «Ami» εντυπωσίασε κριτές και κοινό, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Nicka» από τη Λιθουανία και το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στη «671», από την Κίνα.

Εδώ και λίγα 24ωρα ωστόσο, ακόμα μία – όχι τόσο ευχαρίστηση είδηση, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, σχετικά με το breaking. Συγκεκριμένα, η αθλήτρια Μανίζα Ταλάς, γνωστή και ως «b-girl Talash», αποκλείστηκε από τον πρώτο Ολυμπιακό διαγωνισμό break dance, αφού φορούσε μια κάπα που έγραφε «Free Afghan Women» κατά τη διάρκεια της προκριματικής «μάχης» της εναντίον της Ίντια Σάρντοε, «b-girl India».

