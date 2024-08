Επιστήμονες ανακάλυψαν τεράστια δεξαμενή νερού κάτω από την επιφάνεια του Άρη. Μετακομίζουμε;

Φτιάξε βαλίτσες

Νέες ελπίδες για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον Άρη τρέφουν οι επιστήμονες, καθώς φαίνεται πως ανακάλυψαν μια μεγάλη δεξαμενή νερού κάτω από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη. Αυτή η δεξαμενή, που μοιάζει με «ωκεανό», βρίσκεται βαθιά κάτω από την επιφάνειά του και – μάλλον έφτασε εκεί δισεκατομμύρια χρόνια πριν, όταν στον Άρη υπήρχαν ποτάμια και λίμνες.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι υπολογισμοί τους δείχνουν ότι τεράστιες ποσότητες υγρού νερού βρίσκονται παγιδευμένες μέσα σε βράχους περίπου 11,5 με 20 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Άρη. «Η εκτίμησή μας για το υγρό νερό είναι μεγαλύτερη από τους όγκους νερού που προτείνεται να έχουν γεμίσει πιθανούς αρχαίους ωκεανούς του Άρη», δήλωσε ο Βάσαν Ράιτ, καθηγητής και συν-συγγραφέας της μελέτης. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Τα ευρήματα των επιστημόνων, βασίζονται σε σεισμικές μετρήσεις που είχε κάνει στον Άρη το σκάφος προσεδάφισης «Mars InSight» της NASA. Το αεροσκάφος, προσεδαφίστηκε από το 2018 και μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής του στον πλανήτη πριν δύο χρόνια, ανίχνευσε περισσότερους από 1.300 σεισμούς. Η ανάλυση αυτών των δονήσεων και του πώς ακριβώς κινείται ο πλανήτης, αποκάλυψε «σεισμικά σήματα» υγρού νερού. Συνδυάζοντας μοντέλα υπολογιστών με δεδομένα από το Mars InSight, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας των σεισμών, οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι το υπόγειο νερό ήταν η πιο πιθανή εξήγηση για τις σεισμικές μετρήσεις.

«Αυτές είναι στην πραγματικότητα οι ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να αναζητήσουμε νερό στη Γη ή για να αναζητήσουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο», εξήγησε στο BBC ο καθηγητής Μάικλ Μάνγκα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

