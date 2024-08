Οι επιστήμονες προβλέπουν πως οι ημέρες στη Γη θα διαρκούν 25 ώρες – Πότε θα γίνει η αλλαγή

Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, μία μέρα στη Γη διήρκεσε μόνο 18 ώρες.

Εάν δεν σου φτάνουν ούτε για αστείο οι 24 ώρες μίας ημέρας, τότε σκέψου πως σε λίγα χρόνια ίσως έχεις στη διάθεσή σου μία ώρα παραπάνω. Ναι, οι επιστήμονες προβλέπουν πως μία μέρα στη Γη, μπορεί να επεκταθεί σε 25 ώρες. Κι αυτό, θα συμβεί γιατί το φεγγάρι απομακρύνεται από τον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison, η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη με ρυθμό περίπου 3,8 εκατοστά ανά έτος. Ένα τέτοιο φαινόμενο, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι ημέρες της Γης να διαρκούν 25 ώρες σε διάστημα 200 εκατομμυρίων ετών. Η «πρωτοποριακή» ανακάλυψη - που περιγράφεται σε δημοσίευση στο περιοδικό Proceeding of the National Academy of Science - έγινε με τη χρήση της αστροχρονολογίας, μιας στατιστικής μεθόδου που συνδέει την αστρονομική θεωρία με τη γεωλογική παρατήρηση και που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στην αποκάλυψη πολλών μυστηρίων του σύμπαντος.

Επιπλέον, η μελέτη υπογραμμίζει ότι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, μία μέρα στη Γη διήρκεσε μόνο 18 ώρες. Οι ερευνητές εξήγησαν ότι καθώς το φεγγάρι απομακρύνεται από τη Γη, η ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη θα μειωθεί, οδηγώντας σε μεγαλύτερες ημέρες. Αν και η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη για περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο χρόνια, ο Guardian αναφέρει ότι η διαδικασία δεν θα συνεχιστεί για πάντα. Κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον, η Σελήνη θα «φτάσει σε μια σταθερή απόσταση» και θα είναι ορατή μόνο από τη μία πλευρά της Γης, αναφέρει.

Ο καθηγητής Στίφεν Μέιγερς, συγγραφέας της έκθεσης, λέει: «Το γεωλογικό αρχείο της Γης είναι ένα αστρονομικό παρατηρητήριο για το πρώιμο ηλιακό σύστημα. Μία από τις φιλοδοξίες μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αστροχρονολογία για να πούμε τον χρόνο στο πιο μακρινό παρελθόν, να αναπτύξουμε πολύ αρχαίες γεωλογικές κλίμακες χρόνου».