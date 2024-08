Είναι το παιδί της χρονιάς: 15χρονος έφτιαξε σαπούνι για τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος

Αυτή είναι σίγουρα η ευχάριστη είδηση της ημέρας

Σε μια κοινωνία που είναι γεμάτη από δυσάρεστα γεγονότα και ειδήσεις που συγκλονίζουν, ο Χίμαν Μπεκέλεϊ κατάφερε να δώσει ελπίδα. Ο 15χρονος έφηβος από την Αιθιοπία, που όταν ήταν ακόμα μικρός μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά του, αναδείχθηκε «Παιδί της Χρονιάς» από το «Time» κι όχι άδικα, αφού η ανακάλυψή του θα μπορούσε να βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ειδικότερα, ο 15χρονος δημιούργησε ένα σαπούνι για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος, το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες έχει πολλές πιθανότητες να είναι αποτελεσματικό. Η εφεύρεσή του έχει τραβήξει την προσοχή των ειδικών κι αν και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο μικρός Χίμαν Μπεκέλεϊ διαπίστωσε τις σοβαρές επιπτώσεις του ήλιου στο δέρμα των ανθρώπων που ζούσαν στην Αιθιοπία. Εργάζονταν πολλές ώρες όντες εκτεθειμένοι στον ήλιο, χωρίς να προστατεύουν την επιδερμίδα τους, γεγονός που έβλαπτε την υγεία τους.

Introducing our Kid of the Year, Heman Bekele: The fifteen-year-old invented a soap that could one day treat, and even prevent, some skin cancers https://t.co/3uonC5hDR9 pic.twitter.com/6gwdJwmQG8