6 Λόγοι που το Primer Music Festival 2024 θα είναι το Φεστιβάλ της Χρονιάς!

Αν υπάρχει ένα φεστιβάλ που έχει γίνει συνώνυμο της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στην Ελλάδα, αυτό είναι το Primer Music Festival. Με την εντυπωσιακή του πορεία από το 2018, επιστρέφει το 2024 για να μας προσφέρει δύο μέρες γεμάτες μουσική, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες

Εδώ είναι οι 6 κορυφαίοι λόγοι για να βρεθείς στην Πλατεία Νερού και στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

1. Η Απόλυτη Εμπειρία

Το Primer Music Festival δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι μια εμπειρία. Με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας EDM σκηνής, όπως ο David Guetta, ο Tiesto, και ο Steve Aoki, το Primer έχει ανά τα χρόνια αποδείξει πως μπορεί και όντως φέρνει την ανεπανάληπτη αίσθηση των μεγαλύτερων διεθνών διοργανώσεων στην χώρα μας.

Η εξαιρετική οργάνωση, η φαντασμαγορική διακόσμηση και η πληθώρα δραστηριοτήτων συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα event που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

2. Το Εκπληκτικό Lineup

Το 2024 φέρνει στη σκηνή του Primer 11 διεθνείς καλλιτέχνες που έχουν ήδη κατακτήσει τα πιο διάσημα φεστιβάλ, όπως η Tomorrowland και το Coachella. Πιο αναλυτικά:

1. Eric Prydz - Tomorrowland Belgium 2024 | Ultra Miami 2024

2. Martin Garrix - Untold Festival 2024

3. Kölsch - Tomorrowland Belgium 2024 | DJTL Festival

4. Agents of Time - Tomorrowland Belgium 2024

5. Argy - Tomorrowland Belgium 2024 | Exit Festival 2024

6. Gordo – Neversea Festival 2024

7. Juicy M - Parookaville Festival 2024

8. Miss Monique - Tomorrowland Belgium 2024 | Coachella 2024

9. Morten - Tomorrowland Belgium 2024 | Medusa Festival 2024

10. Royksopp Live – True Electric World Tour

11. Tujamo - Neversea Festival 2024

Είσαι έτοιμος να δεις τόσα πολλά μεγάλα ονόματα συγκεντρωμένα σε ένα μόλις διήμερο;

3. Το Εντυπωσιακό Main Stage

Η καρδιά του φεστιβάλ χτυπά στο Main Stage της Πλατείας Νερού, που φέτος θα είναι μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Με μοναδικό design, 800 τ.μ. LED οθόνες και απροσδόκητα special effects, το stage θα προσφέρει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που θα σε καθηλώσει.

4. Η Ασταμάτητη Διασκέδαση

Η διασκέδαση στο Primer δεν σταματά ποτέ. Όταν το Main Stage σιγήσει, η δράση μεταφέρεται στο Afterhours Stage στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do, όπου το πάρτι συνεχίζεται μέχρι το πρωί με δυναμικά techno, rave και trance sets από κορυφαίους καλλιτέχνες.

5. Τα Φωτιζόμενα Βραχιόλια

Τα φωτιζόμενα βραχιόλια, γνωστά από τις συναυλίες των Coldplay, επιστρέφουν και φέτος στο Primer Music Festival. Αναβοσβήνουν και αλλάζουν χρώμα στον ρυθμό της μουσικής, κάνοντάς σε όχι απλά θεατή, αλλά μέρος του show. Φαντάσου χιλιάδες ανθρώπους να αστράφτουν ρυθμικά στον ρυθμό του "Call on Me" ή του "In the Name of Love". Αξέχαστο!

6. Η Υψηλή Τεχνολογία

Το Primer Music Festival καταφέρνει να παντρέψει την προηγμένη τεχνολογία με τη μαγική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα φεστιβάλ που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι. Το φουτουριστικό περιβάλλον, τα πρωτοποριακά activations και τα ανέπαφα βραχιολάκια συναλλαγών προσφέρουν μια φαντασμαγορική εμπειρία σε ένα περιβάλλον που θυμίζει κάτι από την Panem των Hunger Games.

Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις το απόλυτο φεστιβαλικό event του 2024! Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και ετοιμάσου για το πιο επικό διήμερο του Σεπτεμβρίου.

Primer Music Festival 2024 – Η απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία σε περιμένει!

PRIMER MUSIC FESTIVAL 2024

The Ultimate Festival Experience

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

Πλατεία Νερού + Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com και σε φυσικά καταστήματα (Public, Nova)

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7/9

MAIN STAGE (Πλατεία Νερού) - 17:00-24:00

Headliner: ERIC PRYDZ + ROYKSOPP LIVE, ARGY, MISS MONIQUE, PEDRIK

AFTERHOURS STAGE (Faliro Sports Pavilion) - 23:30-06:00

Headliner: KÖLSCH + AGENTS OF TIME, NICK JOJO, CHRISTIAN CAMBAS, MAUS

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9

MAIN STAGE (Πλατεία Νερού) - 17:00-24:00

Headliner: MARTIN GARRIX + GORDO, MORTEN, TUJAMO, JUICY M, PLAYMEN