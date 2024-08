5 ταινίες που πρωταγωνίστησε ο Αλέν Ντελόν και άφησαν εποχή στον γαλλικό (και όχι μόνο) κινηματογράφο

Η γοητεία του Αλέν Ντελόν έκανε πολλούς σκηνοθέτες να του χαρίσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο

Ο Αλέν Ντελόν έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας μια σπουδαία κινηματογραφική κληρονομιά. Ο γοητευτικός ηθοποιός που αποτέλεσε σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε ταινίες που άφησαν εποχή.

Αν και είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάποιες, παρ’όλα αυτά επιλέξαμε τις πέντε ταινίες που αποτέλεσαν ορόσημο στην καριέρα του Αλέν Ντελόν.

Plein Soleil (1960)

Το 1960 σηματοδότησε την έναρξη της θρυλικής κινηματογραφικής καριέρας του Αλέν Ντελόν. Ξεκίνησε δουλεύοντας με δύο σκηνοθέτες που έμελλαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του: τον Λουκίνο Βισκόντι και τον Ρενέ Κλεμέν, ο οποίος του πρόσφερε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Plein Soleil. Το φιλμ νουάρ ακολουθεί έναν φτωχό νέο, που αναλαμβάνει να φέρει πίσω στις ΗΠΑ από την Ιταλία, έναν πλούσιο πλεϊμπόι κατ’ εντολή του πατέρα του. Στην πορεία τα πλάνα αλλάζουν, καθώς ο ίδιος αποφασίζει τελικά να του «κλέψει» τη ζωή. Μεταμορφώνεται έτσι σε έναν γοητευτικό απατεώνα, με άψογο στυλ. Ήταν το είδος του ρόλου, στον οποίο ο Ντελόν επέστρεφε ξανά και ξανά.

Le Samouraï (1967)

Στο εμβληματικό και αριστουργηματικό, Le Samouraï, του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ, ο Αλέν Ντελόν υποδύεται έναν επαγγελματία δολοφόνο που προσπαθεί να εντοπίσει ποιος τον προσέλαβε και στη συνέχεια προσπάθησε να τον σκοτώσει. Κομψή και συναρπαστική, η ταινία άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα: ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν την ανέφερε ως κύρια έμπνευση για το Drive, όπως και ο Τζιμ Τζάρμους για το Ghost Dog: The Way of the Samurai. Μάλιστα και η Μαντόνα απέτισε φόρο τιμής στον χαρακτήρα του Ντελόν, με ένα τραγούδι που ονομάζεται «Beautiful Killer» και κυκλοφόρησε το 2012.

La Piscine (1969)

Το La Piscine είναι ίσως η πιο αισθησιακή ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένα έντονο ψυχολογικό θρίλερ, στο οποίο παρελαύνουν σπουδαία ονόματα, όπως αυτά των Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ, Τζέιν Μπίρκιν και Μορίς Ρονέ. Η υπόθεση ακολουθεί τον συγγραφέα Ζαν-Πωλ και τη φιλενάδα του Μαριάν, οι οποίοι περνούν τις διακοπές στη βίλα ενός φίλου τους στη Κυανή Ακτή. Ο Χάρι, ένας παλιός φίλος και μουσικός παραγωγός, ο οποίος υπήρξε ζευγάρι με τη Μαριάν, έρχεται για επίσκεψη, εκπλήσσοντας τους. Μαζί του έχει και την 18χρόνη κόρη του Πηνελόπη. Τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά, αφού ο Χάρι καταλήγει νεκρός στην πισίνα από τον Ζαν-Πωλ. Ο τελευταίος καλύπτει το έγκλημα του, κάνοντας το να φαίνεται πως ήταν ατύχημα.

Borsalino (1970)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Ζακ Ντερέ ένωσε τους δύο πιο δημοφιλείς Γάλλους ηθοποιούς εκείνης της περιόδου, τον Αλέν Ντελόν και τον Ζαν Πολ Μπελμοντό, στο Borsalino. Η ταινία ακολουθεί τον Φρανσουά Καπέλα και τον Ροχ Σιφρέντι, δύο μαφιόζους που ελπίζουν να γίνουν τα μεγάλα κεφάλια στη μαφία της Μασσαλίας, τη δεκαετία του 1930. Ήταν, πάντως, τέτοια η επιτυχία του Borsalino, που προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας, το 1971.

Le Cercle rouge (1970)

Με τον Ζαν-Πιέρ Μελβίλ, ο Αλέν Ντελόν γύρισε, επίσης, ένα από τα πιο σκοτεινά θρίλερ του του γαλλικού κινηματογράφου. Στο Le Cercle Rouge ο Ντελόν υποδύεται έναν απατεώνα, τον Κόρεϊ, που μόλις βγήκε από τη φυλακή αλλά έχει ήδη σχεδιάσει τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Place Vendôme. Η επιχείρηση πρέπει να γίνει σωστά, για να αποτρέψει τυχόν υποψίες πάνω του. Αλλά ο επίτροπος Ματέι βρίσκεται ήδη στα ίχνη ενός από τους ληστές του Κόρεϊ, ο οποίος δραπέτευσε κατά τη διάρκεια μετακίνησης του από τη Μασσαλία στο Παρίσι. Ένα κλασικό θρίλερ που κόβει την ανάσα.

Monsieur Klein (1976)

Έξι χρόνια μετά, ο Τζόζεφ Λόουζι χάρισε στον Αλέν Ντελόν τον ρόλο του Ρομπέρ Κλάιν, για τον οποίο πολλοί έχουν γράψει πως ήταν ο καλύτερος της καριέρας του. Για την ταινία Monsieur Klein, ο Ντελόν κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού. Ο ίδιος υποδύεται έναν διάσημο έμπορο έργων τέχνης στην κατεχόμενη Γαλλία, που μία μέρα ανακαλύπτει πως ένας Εβραίος χρησιμοποιεί το όνομά του. Όταν πια δεν μπορεί να εντοπίσει τον άλλο Κλάιν, οι αρχές απαιτούν από τον ίδιο να προσκομίσει απόδειξη της γαλλικής μη εβραϊκής καταγωγής του. Όσο περιμένει τα επίσημα έγγραφα, αγωνίζεται να εντοπίσει τον ομώνυμο του και να μάθει ποια είναι τα κίνητρά του.