Ένας στους τρεις πιστεύει ότι το AI είναι καλύτερο αφεντικό από τους ανθρώπους

Σε νέο μέλος της κοινωνίας μετατρέπεται η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας έρευνας της Kaspersky με τίτλο «Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World».

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει νέους ρόλους σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (34%) θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας καλύτερος ηγέτης από τους ανθρώπους λόγω της αμεροληψίας της.

