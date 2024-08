Ποια είναι τα πιο demure έργα τέχνης; Διάσημα μουσεία απαντούν στο viral trend του TikTok

Very mindful, very demure. Τάδε έφη η Αμερικανίδα TikToker Jools Lebron και κάπως έτσι ξέσπασε ένα τεράστιο trend

Αν νόμιζες ότι το brat summer ήταν το viral trend του καλοκαιριού, τότε ξανασκέψου το ή μάλλον ρίξε μια ματιά στο TikTok, που έχει κατακλυστεί από τον ήχο ‘Very demure, very mindful’, που ξεκίνησε – μάλλον άθελά της – η Jools Lebron, μια Αμερικανίδα ταμίας που έβγαλε τόσα χρήματα από αυτό το trend που μπόρεσε να χρηματοδοτήσει τη φυλομετάβασή της – χωρίς καν να κάνει trademark την τόσο διάσημη φράση της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Jools ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο έδινε συμβουλές για το πώς οι γυναίκες μπορούν να είναι πιο “σεμνές”, “χαριτωμένες” και “προσεκτικές” στον εργασιακό χώρο. Very demure, very cutesy, very mindful δηλαδή.

