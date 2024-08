Το Netflix φέρνει νέες σειρές τον Σεπτέμβριο κι εμείς ξεχωρίσαμε τέσσερις

Μία και μία και οι τέσσερις σειρές από όλες όσες θα μας φέρει το Netflix τις επόμενες ημέρες

Παρ’όλο που ο Αύγουστος μας βρήκε να ταξιδεύουμε, να χαλαρώνουμε, να βλέπουμε ηλιοβασιλέματα και να περνάμε όμορφα με τους δικούς μας ανθρώπους, το Netflix δεν μας άφησε με παράπονο. Είδαμε, για παράδειγμα, το πρώτο μέρος του τέταρτου κύκλου της σειράς Emily in Paris, το οποίο προφανώς σε δύο μέρες το είχαμε τελειώσει, αλλά μας άρεσε που έφερε ξανά στο προσκήνιο το Lost, το οποίο είναι προγραμματισμένο για μαραθώνιο.

Εφόσον, λοιπόν, διανύουμε τις τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα, το Netflix ανακοίνωσε τις νέες προτάσεις για τον Σεπτέμβριο, με σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για όλες τις προτιμήσεις. Εμείς θα σταθούμε στις σειρές και ειδικότερα, σε εκείνες που μας κέρδισαν το ενδιαφέρον και ανυπομονούμε να δούμε.

Οι 4 σειρές που θα δούμε τον Σεπτέμβριο στο Netflix

Emily in Paris - 2ο μέρος

Εντάξει, ήταν προφανές (δεν ήταν;) ότι θα ξεκινούσαμε με το Emily in Paris, με το δεύτερο μέρος να γίνεται διαθέσιμο στις 12 Σεπτεμβρίου. (Spoiler alert). Η Έμιλι είναι, ξανά, με τον Γκάμπριελ, μόνο που σε αυτή τη σχέση καταλήγουν να είναι τρεις. Η Καμίλ, που πλέον είναι single, θα κάνει ό,τι μπορεί για να τους χωρίσει, και μάλλον θα τα καταφέρει, αν κρίνουμε από το γεγονός πως η Έμιλι θα γνωρίσει έναν νέο άντρα. Μην τα πολυλογούμε, το Emily in Paris είναι από τις comfort σειρές στο Netflix, που σημαίνει πως ακόμα κι αν απογοητευτήκαμε με τα προηγούμενα επεισόδια, φυσικά και θα δούμε τα επόμενα αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν.

The Perfect Couple

Αυτή τη σειρά την περιμένουμε πώς και πώς, για έναν και μοναδικό λόγο: Πρωταγωνιστεί η Νικόλ Κίντμαν, την οποία απολαύσαμε στο υπέροχο Big Little Lies. Εντάξει, ίσως και γιατί έχουμε να κάνουμε με δολοφονία και ως γνωστόν, όποια αστυνομική σειρά και να μας δώσει το Netflix, θα τη δούμε. Το The Perfect Couple βασίζεται στο ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Ελίν Χίλντερμπραντ, με την υπόθεση να ακολουθεί την Γκριρ Γουίνμπερι, η οποία την ημέρα που παντρεύεται ο γιος της, έρχεται αντιμέτωπη με μία δολοφονία. Και φυσικά, όλοι είναι ύποπτοι. Κλασικό whodunnit.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Πριν λίγες ημέρες γράψαμε για την εν λόγω σειρά και πραγματικά στις 19 Σεπτεμβρίου θα συντονιστούμε στο Netflix, για να παρακολουθήσουμε την αληθινή ιστορία των αδερφών Μενέντεζ. Είναι το δεύτερο μέρος της σειράς «Monster», στο Netflix, με το πρώτο να παρουσιάζει την υπόθεση του Τζέφρι Ντάμερ, που έκανε και μεγάλη επιτυχία στην πλατφόρμα. Αντίθετα με τον Ντάμερ, που ήταν serial killer και βλέπαμε τη μία δολοφονία μετά την άλλη, οι Μενέντεζ έπραξαν δύο. Σκότωσαν τους γονείς τους και μέχρι να κατηγορηθούν για τον φόνο τους, ζούσαν ζωή χαρισάμενη. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τότε απλά πάτησε εδώ.

Nobody Wants This

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει διαθέσιμη η κωμική σειρά της Έριν Φόστερ, στο Netflix, με πρωταγωνιστές τους Κρίστεν Μπελ και Άνταμ Μπρόντι. Το ανάλαφρο και ρομαντικό Nobody Wants This καταπιάνεται με το είδυλλιο μιας απερίφραστης παραγωγού podcast και του, προσφάτως, χωρισμένου ραβίνου. Ό,τι πρέπει δηλαδή για βραδινό binge-watching.