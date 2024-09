Κυκλοφόρησε το trailer της σειράς, που περιμένουν όλοι πώς και πώς στο Netflix

To «Monster: The Lyle and Erik Menendez Story» έρχεται στο Netflix στις 19 Σεπτεμβρίου

Σας το είχαμε πει, ο Σεπτέμβριος στο Netflix δε θα είναι καθόλου αδιάφορος. Την ώρα που το KAOS βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10 και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην χώρα μας, και κυρίως έχει διχάσει, έχει γίνει διάθεσιμο και το The Perfect Couple, με την Νικόλ Κίντμαν. Όμως, η προσοχή μας είναι στραμμένη σε μία ακόμη σειρά, που την περιμένουν οι συνδρομητές πώς και πώς.

Tudum / Netflix

Φυσικά, εννοούμε το «Monster: The Lyle and Erik Menendez Story», το οποίο είναι το δεύτερο μέρος της σειράς «Monster». Το πρώτο αφορούσε την ιστορία του serial killer, Τζέφρι Ντάμερ, που σημείωσε μια κάποια επιτυχία. Κυρίως γιατί οι συνδρομητές, σχολίαζαν πόσο δύσκολο τους ήταν να τελειώσουν τα επεισόδια, οπότε κινούσαν την περιέργεια σε περισσότερους να το δουν.

Το «Monster: The Lyle and Erik Menendez Story» έχει πλέον trailer και αν δεν έχεις διαβάσει την ιστορία τους ή δεν έχεις καθόλου εικόνα περί τίνος πρόκειται, τότε voilà.

Όπως βλέπουμε στο trailer που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, τα αδέρφια Μενέντεζ μετά το έγκλημα που διέπραξαν, είχαν αρκετή ένταση μεταξύ τους. Κι αυτό ήταν που οδήγησε και στον έναν από τους δύο, να κάνει την αποκάλυψη στον ψυχολόγο του.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τους αδερφούς Μενέντεζ, τότε πάτησε εδώ.