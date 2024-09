Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι: Πέθανε η μαραθωνοδρόμος των Ολυμπιακών Αγώνων, που την έκαψε ο σύντροφός της

Παγκόσμια θλίψη για την 33χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι

Η Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι, μετά από ημέρες νοσηλείας με βαριά τραύματα στο σώμα της, κατέληξε στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) της Κένυας. Ήταν μόλις 33 χρονών.

Η μαραθωνοδρόμος από την Ουγκάντα, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επέστρεψε στη χώρα της γεμάτη χαρά και σχέδια για τη συνέχεια της καριέρας της. Ωστόσο, αυτά τα όνειρα φρόντισε να της τα καταστρέψει ο σύντροφός της μέσα σε μερικά λεπτά. Από τη μια στιγμή στην άλλη όλα άλλαξαν.

