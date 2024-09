Ο Τζον Μπον Τζόβι έσωσε τη ζωή μιας γυναίκας: Την απέτρεψε να πέσει από γέφυρα

Ο Τζον Μπον Τζόβι βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή

Μία ημέρα γεμάτη γυρίσματα και χαρά φαινόταν πως θα ήταν η χθεσινή Τετάρτη (12/09) για τον Τζον Μπον Τζόβι και τους συνεργάτες του, οι οποίοι βρέθηκαν σε μία από τις γέφυρες του Νάσβιλ για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «People’s House». Όλα κυλούσαν ομαλά και ήρεμα μέχρι τη στιγμή που ο τραγουδιστής παρατήρησε μια γυναίκα να βρίσκεται στην άκρη της γέφυρας.

Συγκεκριμένα, είχε βγει στην εξωτερική πλευρά της γέφυρας και στεκόταν στην εσοχή, έχοντας στα χέρια της σφιγμένα στην κουπαστή. Ο Τζον Μπον Τζόβι πήρε την απόφαση να παρέμβει και να προσπαθήσει να μεταπείσει τη γυναίκα να μπει ξανά στο κύριο μέρος της γέφυρας. Αρχικά, την πλησίασε και κρατώντας κάποια μέτρα απόσταση, ξεκίνησε να της μιλάει. Μαζί του ήταν και μία περαστική, η οποία είχε παρακολουθήσει το συμβάν και ήθελε να βοηθήσει.

Jon Bon Jovi stops woman from jumping off Nashville bridge in heart-wrenching video https://t.co/06Gg4T9rVg pic.twitter.com/R3lGLunWdb