To Netflix έφερε στο «φως» την σκοτεινή ιστορία του Zona Divas: Πορνεία, εκβιασμοί και δολοφονίες συνοδών στην διεφθαρμένη Πόλη του Μεξικού

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, οι Μεξικάνες σκηνοθέτριες Astrid Rondero και Fernanda Valadez ρίχνουν φως στις γυναικοκτονίες των σεξεργατριών της υπηρεσίας escort με όνομα Zona Divas

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Caught in the Web: The Murder Behind Zona Divas» προσφέρει μια εις βάθος εξερεύνηση του σκοτεινού κόσμου των συνοδών, της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων στο Μεξικό.

Τα τέσσερα επεισόδια του ανατριχιαστικού ντοκιμαντέρ επικεντρώνονται στη συγκλονιστική υπόθεση των γυναικών που δολοφονήθηκαν ή έπεσαν θύματα της ιστοσελίδας Zona Divas, όπου συνοδοί και εργαζόμενες στο σεξ διαφήμιζαν τις υπηρεσίες τους για να προσελκύσουν πελάτες.

