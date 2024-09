Burger Fest x efood: Το 10' το καλό

Το Burger Fest x efood έρχεται στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι στις 20-22 Σεπτεμβρίου και στις 27-29 Σεπτεμβρίου, για δύο μοναδικά γευστικά τριήμερα, στο απόλυτο γαστρονομικό event της χρονιάς!

Φέτος, ο πιο γευστικός θεσμός της πόλης, το πρώτο και μεγαλύτερο food festival στην Ελλάδα αφιερωμένο στο burger, επιστρέφει για 10η φορά, 10 φορές πιο νόστιμο, και σας προσκαλεί στην απόλυτη γιορτή γεύσεων!

Το efood βρίσκεται στο πλευρό του Burger Fest, στο 10ο επετειακό Φεστιβάλ, επενδύοντας στον απόλυτο γευστικό θεσμό της πόλης, που αναδεικνύει το πιο ζουμερό street food, ως θεμελιώδη αφορμή για δημιουργία αλλά και διασκέδαση.

Ετοιμαστείτε για ζουμερά burgers, από τα καλύτερα burger houses, παγωμένες Kaiser και δροσιστικές Pepsi, cocktails και γλυκές λιχουδιές που θα σας μείνουν αξέχαστα! Ζήστε μοναδικές στιγμές με συναρπαστικές δράσεις, όπως food games και grill masters, με την υποστήριξη της Weber, αλλά και ζωντανές συναυλίες που δεν πρέπει να χάσετε.

Burger Houses, πιο κορυφαία από ποτέ

Τον ρυθμό στο Burger Fest τον δίνουν τα burgers, για αυτό και φέτος τα burger houses ξεπερνούν τον εαυτό τους και έρχονται ανανεωμένα και γεμάτα με διάθεση να ψήσουν τα πιο ζουμερά burgers, για όλα τα γούστα, προσφέροντας απλόχερα μερίδες, 10 φορές πιο νόστιμες.

Caprus, Comet Street Gourmet, F*smashing, Hanky Panky, Hurry Up Street Food, Kooba Project, Junction in the Yard, Ortsag, PAX Burgers, RnD Burgers, Sam Burgers, SuperThai, Tarantino Burgers, The Smashers Burgers, Tsiken the Van, Urban Burger Co. θα στήσουν τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά, θα φορέσουν το δεκάρι χαμόγελό τους και θα περιμένουν τους μυημένους -ή μη- λάτρεις του burger!

Μάλιστα, φέτος, με αφορμή το 10ο Burger Fest, κάθε burger house θα έχει ένα επετειακό burger στο μενού του, αφιερωμένο αποκλειστικά στους πιστούς επισκέπτες του Φεστιβάλ. Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να ψηφίσει το αγαπημένο του επετειακό burger, και να βοηθήσει το αγαπημένο του burger house να κερδίσει το βραβείο Best Burger!

Cocktails, sweets and coffee, για κάθε στιγμή της ημέρας

Και αφού το Burger Fest x efood θα είναι όλη μέρα στις επάλξεις, πριν απολαύσετε το φαγητό σας που θα χαρακτηρίζεται αναπόφευκτα από το 10 το καλό, μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας ή να ξεκινήσετε με ένα cocktail από το LOT51.

Παράλληλα, γλυκές λιχουδιές από τα Καμινάδα και Peggy Sue θα δώσουν μια γλυκιά νότα, στις ήδη πολλές που θα έχετε την χαρά να απολαύσετε, σε ένα γαστρονομικό σκηνικό που όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά!

Burgers υπό τους ήχους του απόλυτου μουσικού lineup

Και ενώ τα burgers είναι εκ των πραγμάτων ο πρωταγωνιστής του Φεστιβάλ, το 10 το καλό δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνει το πιο εντυπωσιακό μουσικό line up με DJ Sets και Live Acts, όπως Σκιαδαρέσες, Mikro, Χατζηφραγκέτα, Πάνος Βλάχος, Pan Pan & Years of Youth και Yucatan που θα ξεσηκώσουν τους παρευρισκομένους σε έναν ακαταμάχητο συναυλιακό ρυθμό.

Food Games and Grill Masters για δυνατούς παίκτες

Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, τον παλμό του Burger Fest x efood δίνουν και οι μοναδικές, δημιουργικές και ξεκαρδιστικές δράσεις του Φεστιβάλ που επισφραγίζουν ότι φέτος όλα είναι επί δέκα!

Στα Food Games έρχεται να προστεθεί αυτήν τη φορά, μια Μονομαχία Burger, χωρίς προηγούμενο, για παρέες που θέλουν να καυχιούνται ότι κάτι κάνουν καλά στην κουζίνα! Δύο ομάδες, οι οποίες θα αποτελούνται από 1 σεφ και 4 ψήστες, αναλαμβάνουν να μοιράσουν αρμοδιότητες και να εκτελέσουν μια συνταγή, μέσα σε μια ώρα. Ποιος θα είναι το απόλυτο δεκάρι του grill;

Παράλληλα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με την Weber, οι καταξιωμένοι Grill Masters θα παρουσιάζουν κάθε μέρα την τέχνη του να ψήνεις το πιο ζουμερό burger, καθοδηγώντας τους επισκέπτες και προσφέροντας απλόχερα τις γνώσεις τους.

Kids Area & Photo Opportunities

Και επειδή οι μικροί μας φίλοι είναι οι πιο αυστηροί κριτές, αλλά και η καλύτερη παρέα, στο Burger Fest x efood έχει στηθεί ο πιο όμορφος, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για παιδιά, με δημιουργική απασχόληση, παιχνίδια και δράσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες και -γιατί όχι;- θα δώσουν την ευκαιρία στους γονείς να πιουν μια μπίρα ή να απολαύσουν ένα ζουμερό burger, όσο τα παιδιά τους διασκεδάζουν με την καρδιά τους!

Τέλος, επειδή θα είναι κρίμα να έρθετε στο απόλυτο γαστρονομικό γεγονός της χρονιάς και να μην απαθανατίσετε τις μοναδικές και πιο νόστιμες στιγμές που θα ζήσετε εκεί, οι πιο ευφάνταστες photo opportunities θα σας περιμένουν για να βγείτε φωτογραφία, ως αληθινοί influencers!

Το Burger Fest x efood γιορτάζει και θα είναι πραγματικά 10 φορές πιο νόστιμο, πιο διασκεδαστικό, πιο ζωντανό, πιο δροσερό και πιο αξέχαστο από κάθε άλλη φορά! Λίγες μέρες έμειναν για το 10 το καλό και δεν είναι καλό να λείπει κανείς!

Κλείστε το εισιτήριο σας Εδώ

20-22 Σεπτεμβρίου και 27-29 Σεπτεμβρίου στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι!

