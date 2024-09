Τζέιμς Μίντλετον: «Έτσι κατάλαβα ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν τέλειος για την αδελφή μου Κέιτ»

Στο βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει σύντομα, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, ο αδελφός της πριγκίπισσας της Ουαλίας Τζέιμς Μίντλετον, μιλάει για την πρώτη του εντύπωση από τον Γουίλιαμ

Ο τριανταεπτάχρονος Τζέιμς Μίντλετον, μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Κέιτ, πρόκειται να εκδώσει μία βιογραφία με τίτλο Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου), που επικεντρώνεται στην κατάθλιψη με την οποία πάλευε για χρόνια και στο πόσο τον βοήθησε ο σκύλος του, η Έλλα, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2023, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάρρωσής του.



Η Έλλα ήταν επίσης αυτή που τον βοηθήσει να γνωρίσει τη σύζυγό του, Αλιζέ Θεβενέ, με την οποία τον Οκτώβριο του 2023 απόκτησαν έναν γιο με το όνομα Ίνιγκο. Τώρα, από αποσπάσματα του νέου βιβλίου, μαθαίνουμε ότι το κόκερ σπάνιελ έπαιξε κρίσιμο ρόλο και στα πρώτα στάδια της σχέσης του Τζέιμς με τον μελλοντικό κουνιάδο του, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ της Αγγλίας.



Ο Τζέιμς, όπως είναι γνωστό, είναι πολύ δεμένος με την Κέιτ (και στις δύσκολες μέρες που η πριγκίπισσα της Ουαλίας αγωνίζεται ενάντια στον καρκίνο, δεν έχει πάψει να τη στηρίζει, ακόμα και μέσω των social media). Είναι λογικό λοιπόν, ότι στην αρχή της σχέσης με τον Γουίλιαμ, ο τριανταεπτάχρονος, όπως κάθε αδελφός, ήταν ζηλιάρης και καχύποπτος. Το αποκαλύπτει ο ίδιος σε ένα απόσπασμα του απομνημονεύματός του Meet Ella, το οποίο προδημοσιεύτηκε από τη Daily Mail: «Άξιζε ο Γουίλιαμ την αδελφή μου; Έπρεπε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου».



Μια μέρα, ο Τζέιμς εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την Έλλα, που τότε ήταν ένα κουτάβι οκτώ εβδομάδων, στο σπίτι της οικογένειας στο Μπέρκσαϊρ. Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ, «ο οποίος ήδη ήταν μια σταθερή παρουσία στις ζωές μας», δεν ήξεραν για την άφιξη του κουταβιού: «Άφησα την Έλλα να τους ανακοινώσει τον ερχομό της μόνη της. Την άφησα στην είσοδο του σπιτιού και αυτή έτρεξε στην κουζίνα για να συστηθεί στην Κάθριν και τον Γουίλιαμ». Ο πρίγκιπας ερωτεύτηκε αμέσως το κουτάβι: «Όταν την είδε για πρώτη φορά, εντυπωσιάστηκε πραγματικά. Όταν ήταν παιδί, είχε ένα μαύρο λαμπραντόρ, τον Γουίτζεον, και είχε στεναχωρηθεί πολύ όταν πέθανε». Ο Γουίλιαμ «δέθηκε πάρα πολύ με την Έλλα». Και από αυτή τη λεπτομέρεια, ο Τζέιμς κατάλαβε ότι ο πρωτότοκος του Κάρολου και της Νταϊάνα ήταν «τέλειος» για την Κέιτ.



Στο βιβλίο, ο Τζέιμς αναφέρει ότι για τον Γουίλιαμ, η Έλλα ήταν επίσης «μια εξαιρετική δικαιολογία για να ξεφύγει από τη βαθιά ανταγωνιστική φύση της οικογένειας Μίντλετον». Ειδικά όταν έπαιζαν χαρτιά: «Ο Γουίλιαμ εντυπωσιαζόταν μπροστά στην αμείλικτη αποφασιστικότητά μας να κερδίσουμε με κάθε κόστος. Όταν έχανε, ήταν χαρούμενος: μπορούσε να ξεγλιστρήσει για να χαϊδέψει την Έλλα. Μερικές φορές προσπαθούσε να αποφύγει εντελώς το παιχνίδι: “Τζέιμς, να πάω την Έλλα μια βόλτα;”, ρωτούσε πριν καν αρχίσουμε να μοιράζουμε τα χαρτιά. Εγώ και οι αδελφές μου συνεννοούμασταν με ένα βλέμμα».



Σε άλλο απόσπασμα από το Meet Ella, ο Τζέιμς αναφέρεται στον Νοέμβριο του 2010, όταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσαν ότι ήταν έτοιμοι να παντρευτούν. Αυτός και η οικογένειά του το έμαθαν μόνο μία μέρα πριν η είδηση βγει στη δημοσιότητα. Η ίδια η μελλοντική πριγκίπισσα της Ουαλίας του ανακοίνωσε τον επίσημο αρραβώνα ενώ «συζητούσαμε χαλαρά σε μια παμπ».



Μετά από οκτώ χρόνια σχέσης, η Κέιτ επρόκειτο να γίνει η σύζυγος του Γουίλιαμ. Αλλά εκείνη την εποχή, χάρη και στην Έλλα, ο πρίγκιπας είχε κερδίσει την αγάπη όλων: «Για μένα ήταν σαν μεγαλύτερος αδελφός, και αυτός και η Κάθριν ήταν προφανώς ένα όμορφο ζευγάρι, ερωτευμένοι, τέλειοι ο ένας για τον άλλον», γράφει ο Τζέιμς. Προσθέτοντας: «Ήξερα ότι ο Γουίλιαμ θα φροντίζει την Κάθριν και αυτό το κάνει μέχρι και σήμερα».