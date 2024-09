Από τη Γη που είναι επίπεδη μέχρι την πριγκίπισσα Νταϊάνα: Οι θεωρίες συνωμοσίας που η πλειοψηφία του κόσμου έχει πιστέψει

Ο κόσμος αγαπάει τις θεωρίες συνωμοσίας, ακόμα κι αν δεν τις πιστεύει όλες. Εμείς συγκεντρώσαμε εκείνες που έγιναν πιο πιστευτές από όλες τις άλλες

Τις θεωρίες συνωμοσίας δεν τις πιστεύουμε, αλλά πάντα αφιερώνουμε λίγο (ή και πολύ, ποιον κοροϊδεύουμε;) από τον χρόνο μας για να μάθουμε περισσότερα επί του εκάστοτε θέματος. Τώρα ειδικά που υπάρχει το TikTok, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα. Οτιδήποτε παράξενο και άξιο σχολιασμού βγει σε αυτό το μέρος του ψηφιακού κόσμου, τότε σε χρόνο μηδέν, ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του.

Το ζητούμενο είναι πως οι θεωρίες συνωμοσίας, που κατά βάση δεν βασίζονται σε επιχειρήματα (γι’αυτό και είναι θεωρίες), και τις περισσότερες φορές είναι ακραίες, από πάντα γοήτευαν τον κόσμο. Είτε τις πιστεύει, είτε όχι.

Ποιες όμως από τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια, η πλειοψηφία του κόσμου έχει πιστέψει; Από την γη που είναι επίπεδη, μέχρι τη δολοφονία του Κένεντι και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αυτές είναι οι πιο διάσημες θεωρίες συνωμοσίας.

Η δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Μόλις λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Το ότι ένα βασιλικό πρόσωπο σκοτώθηκε εξαιτίας ενός random μεθυσμένου οδηγού, ήταν για τον κόσμο κάτι εντελώς έξω από την πραγματικότητα. Επομένως του ήταν πιο εύκολο να πιστέψει πως κάποιοι είχαν βάλι το χέρι τους.

Splash News

Γι’αυτό και τάχθηκε υπέρ του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ που ισχυρίστηκε τότε, πως ο γιος του, Ντόντι, και η πριγκίπισσα Νταϊάνα δολοφονήθηκαν από βρετανικές υπηρεσίες που είχε προσλάβει το Παλάτι. Μέχρι και σήμερα αυτή η θεωρία συνεχίζει να υπάρχει. Ακόμα κι αν το 2006 οι ισχυρισμοί του Αλ Φαγιέντ εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι. Ο ιατροδικαστής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η θεωρία συνωμοσίας που προτάθηκε από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ εξετάστηκε λεπτομερώς και αποδείχθηκε ότι δεν έχει καμία ουσία».

Ήταν ψεύτικη η προσελήνωση στο φεγγάρι;

Από τις πιο περιζήτητες θεωρίες συνωμοσίας, είναι κι αυτή που κυκλοφόρησε κάτι μήνες μετά την προσγείωση των αστροναυτών της NASA στο φεγγάρι, το 1969. Επί της ουσίας, κάποιοι συνωμοσιολόγοι πίστευαν (και πιστεύουν) πως όλο αυτό ήταν μία φούσκα και πως δεν συνέβη ποτέ. Μάλιστα, έλεγαν πως αυτό το μυστικό της NASA, προστατεύεται από την CIA.

Ήταν πολλοί οι Αμερικανοί πάντως που πίστευαν πως πραγματικά ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Εξού και θεωρούσαν πως οι σκηνές που είδαμε με τους δύο αστροναύτες, γυρίστηκαν σε περιοχή της Νεβάδας, στο Λας Βέγκας. Για την ιστορία, η συνωμοσία θεωρίας βασίστηκε σε ένα σατιρικό βιβλίο του 1976, «We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle», ενώ το πιο τρανταχτό σκηνικό ήταν όταν ο συνωμοσιολόγος Μπαρτ Σιμπρέλ, αποκάλεσε τον πρώην αστροναύτη, Μπαζ Όλντριν, δειλό και ψεύτη επειδή προσποιήθηκε τις προσγειώσεις στο φεγγάρι, με αποτέλεσμα να δεχθεί μια -καθόλου φιλική- γροθιά στο σαγόνι του.

Ο θάνατος του Πολ Μακάρτνεϊ

Εδώ και 45 χρόνια εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η θεωρία συνωμοσίας που αφορά τον Πολ Μακάρτνεϊ, ο οποίος λέγεται πως στις 9 Νοεμβρίου του 1966, έφυγε από το στούντιο μετά από τσακωμό, και αμέσως μετά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Οι υπόλοιποι Beatles τον αντικατέστησαν με σωσία του, ο οποίος αποδείχθηκε πως το είχε με την μουσική.

Splash

Γιατί όμως ήταν από τις θεωρίες συνωμοσίας που έγινε πιστευτή; Γιατί στην θρυλική φωτογραφία για το άλμπουμ Abbey Road, ο Πολ είναι ο μοναδικός που περπατάει ξυπόλητος και δεν συγχρόνιζεται με τους άλλους, οπότε αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι, σωστα; Ε, όχι απαραίτητα.

Παρά τις αρνήσεις του συγκροτήματος για τις θεωρίες συνωμοσίες και παρά τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις του Πολ Μακάρτνεϊ, οι θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο να αναζητούν περισσότερα σημάδια, παρά να πιστέψουν πως είναι ζωντανός.

Ο σατανικός πανικός

Για χρόνια, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90, η Αμερική είχε πειστεί πως υπήρχε ένα δίκτυο σατανιστών, που συνεργαζόταν για να απαγάγει, βασανίσει και κακοποιήσει παιδιά. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια, αλλά αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες κατέστρεψαν ζωές. Αποκορύφωμα όλου αυτού, ήταν και το περιβόητο ντοκιμαντέρ του Τζεράλντο Ριβέρα, στο NBC, «Devil Worship: Exposing Satan's Underground», που προβλήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1988. Ο Ριβέρα βασίστηκε σε αυτοαποκαλούμενους «ειδικούς στον σατανισμό», παραπλανητικά και ανακριβή στατιστικά στοιχεία, εγκλήματα με αδύναμες συνδέσεις με τον σατανισμό και αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.

Το εν λόγω ντοκιμαντέρ είχε τις περισσότερες προβολές στην ιστορία της τηλεόρασης. «Υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο σατανιστές σε αυτή τη χώρα», είχε πει ο Ριβέρα, προσθέτοντας ότι «πιθανότατα να είναι στην πόλη σας».

Σε μια αναφορά του 1992, ο πράκτορας του FBI, Κένεθ Λάνινγκ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαδοχικές φήμες γύρω από τον τελετουργικό σατανισμό ήταν αβάσιμες. Ο Φίλιπς Στίβενς, αναπληρωτής καθηγητής ανθρωπολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Μπάφαλο, είπε ότι οι ευρέως διαδεδομένες καταγγελίες για εγκλήματα από σατανιστές «αποτελούν τη μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε στον αμερικανικό λαό τον εικοστό αιώνα».

Μάς ψεκάζουν τα αεροπλάνα;

Είναι από τις θεωρίες συνωμοσίας που μέχρι και σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και θεωρούν πραγματικά πως οι λευκές γραμμές που αφήνουν τα αεροπλάνα, είναι χημικές ουσίες που σπέρνουν στην ατμόσφαιρα επιστήμονες και κυβερνήσεις.

Shutterstock / Igor Shoshin

Πώς το επιχειρηματολογούν; Λέγοντας πως επρόκειτο για «βιολογικό πόλεμο», ώστε να ελεγχθεί η αύξηση του πληθυσμού ή για να ελέγχουν τον καιρό. Μελέτη του 2016 απέδειξε πως δεν υπάρχουν ασυνήθιστα ή ανεξήγητα ίχνη στο περιβάλλον, αλλά οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, συνέχιζαν να πιστεύουν το αντίθετο.

Η Γη είναι επίπεδη

Οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας για την Γη που είναι επίπεδη, εμφανίστηκαν το 1950, αλλά βρήκαν γόνιμο έδαφος την εποχή του ίντερνετ. Οι φανατικοί αυτής της θεωρίας δεν βλέπουν τίποτε άλλο εκτός από τον δικό τους ορίζοντα. Απορρίπτουν μέχρι και σήμερα την επιστήμη και δεν δέχονται πως η Γη είναι μια περιστρεφόμενη σφαίρα.

Η δολοφονία του Τζον Κένεντι

Πολλές, πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας έχουν κυκλοφορήσει για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, το 1963. Έδρασε μόνος ο ύποπτος Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ ή μήπως υπήρχε και δεύτερος ένοπλος; Ένα από τα πολλά ερωτήματα που έχουν προκαλέσει ατελείωτες εικασίες. Οι Αμερικάνοι πάντως δεν πιστεύουν πως ο Όσβαλντ ήταν εκείνος που πάτησε την σκανδάλη.

Πολλοί έχουν στοχοποιηθεί για τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών η κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο, η CIA, ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον και πάει λέγοντας. Είναι, πάντως, από τις θεωρίες συνωμοσίες που συνεχίζουν να ανθίζουν.

Οι θεωρίες συνωμοσίας για διάσημα πρόσωπα

Υπάρχουν κι εκείνες οι θεωρίες συνωμοσίας για διάσημα πρόσωπα, που άπαξ και κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο, τότε αυτομάτως μετατρέπονται από θεωρία σε αληθινό γεγονός.

Το είδαμε να συμβαίνει με την Κέιτ Μίντλετον. Η μία θεωρία συνωμοσίας διαδεχόταν την άλλη, μέχρι η ίδια να βγει δημόσια και να αποκαλύψει πως έχει καρκίνο. Που ακόμα και τότε, στο βίντεο που αναρτήθηκε, κάποιοι σχολίασαν πως είναι νεκρή και πως όλο αυτό που είδαμε ήταν αποτέλεσμα AI.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας που ταξίδεψε σε όλο το διαδίκτυο, αφορούσε την Αβρίλ Λαβίν. Τότε την ήθελαν να έχει πεθάνει από το 2003 και η δισκογραφική της εταιρεία να την έχει αντικαταστήσει με σωσία. Το 2019, η Αβρίλ Λαβίν σε συνέντευξη της είχε δηλώσει για όσα γράφονταν για εκείνη: «Είναι τόσο χαζό όλο αυτό».

Εκτός όμως από τις θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν διάσημα πρόσωπα να μας έχουν αφήσει χρόνους, είναι κι αυτές που αφορούν την προσωπική τους ζωή. Ποιος ξεχνάει άλλωστε, τον χαμό που είχε γίνει για δύο μέλη των One Direction, που ο κόσμος πίστευε ότι είναι μαζί. Ο λόγος για τον Χάρι Στάιλς και τον Λούις Τόμλινσον που ακόμα και στο TikTok είχαν γίνει διάφορα βίντεο με υποτίθεται ερωτικά ενσταντανέ. Η πραγματικότητα είναι πως η φιλία τους επηρεάστηκε, ακόμα και η προσωπική τους ζωή.