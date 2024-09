Η Γεωργία ψήφισε νόμο κατά της LGBTQ+ κοινότητας. Την επόμενη ημέρα δολοφονήθηκε μια τρανς γυναίκα

Η Γεωργία γύρισε επίσημα την πλάτη στην LGBTQ+ κοινότητα και έχουμε ήδη τη δολοφονία μιας γυναίκας

Βρισκόμαστε στο 2024 και μοιάζει σαν τίποτα να μην έχει αλλάξει από την εποχή που οι άνθρωποι έχαναν αδίκως τις ζωές τους. Ίσως, τελικά, και να μην έχει αλλάξει. Στη Γεωργία, μια 37χρονη γυναίκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο διαμέρισμά της απλά και μόνο επειδή ήταν τρανς. Μία ημέρα πριν, το κοινοβούλιο της Γεωργίας καταψήφισε ένα νομοσχέδιο για τον «περιορισμό των δικαιωμάτων» της LGBTQ+ κοινότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος της Κεσάρια Αμπρίμιτζε συνδέεται άμεσα με τον νόμο που ψήφισαν 84 βουλευτές της χώρας κατά των LGBTQ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο δράστης είναι ένας 26χρονος άνδρας, που γνώριζε καλά την 37χρονη. Η δολοφονία της έχει «παγώσει» ολόκληρη τη χώρα - κι όχι μόνο - την ίδια στιγμή που ομάδες που μάχονται για τα δικαιώματα των ανθρώπων ισχυρίζονται ότι αυτή φρικτή δολοφονία είναι αποτέλεσμα του τρανσφοβικού μίσους, που ενισχύθηκε από το εν λόγω νομοσχέδιο.

Την περασμένη Τρίτη (17-09), το κοινοβούλιο της Γεωργίας ψήφισε με ποσοστό 84-0 τον νόμο κατά της LGBTQ κοινότητας, ο οποίος απαγορεύει τον γάμο μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου, τις χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και την υιοθεσία παιδιών από μη ετερόφυλους. Ακόμα, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στα σχολεία. Κι όλα αυτά, ενώ βρισκόμαστε το τέλος του 2024.

Το κυβερνών κόμμα, προκειμένου να υπερασπιστεί την απόφασή του, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο με τίτλο «Προστασία των Οικογενειακών Αξιών και των Ανηλίκων» στοχεύει στην προστασία της πλειοψηφίας των Γεωργιανών από την LGBTQ κοινότητα. Ο λόγος που χρειάζονται προστασία, βέβαια, παραμένει άγνωστος.

"A sobering call": A transgender woman was killed in Georgia the day after an anti-LGBTQ+ law was passed.https://t.co/Rk7xFPxIWh