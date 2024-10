«Identify Me»: Η Ιντερπόλ ζητά βοήθεια από ανθρώπους σε όλον τον κόσμο για την εξιχνίαση δολοφονιών γυναικών

Η Ιντερπόλ βάζει ξανά στο στόχαστρό της ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών ή θανάτων συνολικά 46 γυναικών, σε έξι ευρωπαϊκές χώρες

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών εξαφανίστηκε το 1990 στην Ολλανδία. Το όνομά της, ήταν Ρίτα Ρόμπερτς. Η ίδια είχε φύγει πριν λίγο καιρό από την πατρίδα της για να μετακομίσει, και η οικογένειά της ξαφνικά σταμάτησε να λαμβάνει κάρτες ή γράμματά της. Δεν επικοινώνησαν μαζί της για εβδομάδες. Τον Οκτώβριο του 1992, ένα αεροπλάνο της El-Al συνετρίβη σε ένα κτήριο κατοικιών στο Άμστερνταμ. Τότε, οι συγγενείς της άρχισαν να πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν ανάμεσα στα θύματα. Ωστόσο, συνέχισαν να ψάχνουν και η αδερφή της, Ντόνα, ξεκίνησε μια δική της αναζήτηση, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τον Νοέμβριο του 2023.

Τότε, η Ιντερπόλ με την πρωτοβουλία της «Identify Me», δημοσιοποίησε 22 υποθέσεις αγνώστων νεκρών γυναικών. Μέσα σε αυτές, και η υπόθεση της Ρίτα Ρόμπερτς. Σε μόλις δυο εικοσιτετράωρα, η οικογένεια της Ρίτα είδε την εικόνα ενός γνωστού τατουάζ με τριαντάφυλλο στις ειδήσεις. Επικοινώνησαν με την Ιντερπόλ και το πτώμα της ταυτοποιήθηκε. Βρέθηκε στην Αμβέρσα το 1992. Είχε δολοφονηθεί βίαια.

Και τώρα, η Ιντερπόλ βάζει ξανά στο στόχαστρό της ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών ή θανάτων συνολικά 46 γυναικών, σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτήν την ευρύτερη έρευνα, η Ιντερπόλ ζητάει βοήθεια από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο προκειμένου να αναγνωριστούν οι γυναίκες. Η πρωτοβουλία «Identify Me» ξεκίνησε από το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία και πλέον επεκτάθηκε στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Help us solve these 46 cold cases🔍 INTERPOL’s #IdentifyMe initiative includes female murder victims in Belgium🇧🇪, France🇫🇷, Germany🇩🇪, Italy🇮🇹, the Netherlands🇳🇱 & Spain🇪🇸. Watch the international appeal below with @AxelleRed @MarijoPerec @msKostner @S10sdonnie @LozanoMabel pic.twitter.com/OKyrzgU4kd

«Ο στόχος μας στην καμπάνια Identify Me είναι απλός. Θέλουμε να ταυτοποιήσουμε τις νεκρές γυναίκες, να φέρουμε απαντήσεις στις οικογένειες και να αποδώσουμε δικαιοσύνη στα θύματα. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ιντερπόλ, Γιούργκεν Στοκ, σύμφωνα με το Euronews. «Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση στο κοινό να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Η βοήθειά τους θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά».

«Ακόμα και η πιο μικρή πληροφορία μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των ψυχρών περιπτώσεων. Είτε πρόκειται για μια ανάμνηση, μια συμβουλή ή μια κοινή ιστορία, η παραμικρή λεπτομέρεια θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Το κοινό θα μπορούσε να είναι το κλειδί για να βρούμε ένα όνομα, ένα παρελθόν και για να αποδοθεί η δικαιοσύνη που έχει καθυστερήσει πολύ», συνέχισε.

IDENTIFIED: ‘The woman with the flower tattoo’ has been named as Rita Roberts after 31 years.



Find out how Operation #IdentifyMe gave a victim her name back, bringing closure to her family.https://t.co/3t5dCi6iyO pic.twitter.com/f2hakGfk1v