Για πρώτη φορά, δικαστήριο στη Νότια Κορέα αναγνώρισε τον μισογυνισμό ως κίνητρο για εγκλήματα μίσους

Γυναικείες ακτιβίστριες περιέγραψαν την απόφαση ως «ιστορική στιγμή»

Τον περασμένο Νοέμβριο, μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση την ώρα που εργαζόταν σε ένα μίνι μάρκετ στην πόλη Τζιντζού, στη Νότια Κορέα. Ένας 20χρονος άντρας μπήκε τη νύχτα μέσα στο μαγαζί και τη γρονθοκόπησε επειδή θεωρούσε πως είναι φεμινίστρια. «Αφού έχεις κοντά μαλλιά, πρέπει να είσαι φεμινίστρια. Είμαι φαλλοκράτης και πιστεύω ότι στις φεμινίστριες αξίζει να δέχονται επίθεση», είχε πει. Μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία, η νεαρή γυναίκα δεχόταν κλωτσιές και μπουνιές. Έχασε την ακοή της από τα τραύματα και πλέον είναι άνεργη.

Ο 20χρονος άντρας συνελήφθη, και την Τρίτη (15/10) καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για βαριά επίθεση, καταστροφή περιουσίας και παρεμπόδιση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το δικαστήριο, έκρινε πως οι πράξεις του δράστη είχαν «τις ρίζες τους σε αβάσιμο μίσος και προκατάληψη κατά των γυναικών», σύμφωνα με την εφημερίδα Independent. Για πρώτη φορά, δικαστήριο της Νότιας Κορέας αναγνώρισε ρητά τον μισογυνισμό ως κίνητρο για εγκλήματα μίσους.

«Μέχρι τώρα, δεν είχα δει καμία περίπτωση όπου δικαστήριο κρίνει ρητά ότι ο μισογυνισμός είναι κίνητρο εγκλήματος», είπε σε δηλώσεις του στο AFP ο δικηγόρος του θύματος, Λι Γκιέονγκ-χα. «Πολλοί από τους δράστες λένε ότι δεν μισούν τις γυναίκες αλλά τις φεμινίστριες. Αυτή η απόφαση είναι σημαντική επειδή διευκρινίζει ότι το να λέει κανείς πράγματα όπως ότι "οι φεμινίστριες θέλουν ξύλο, είναι μισογυνισμός"», σημείωσε.

