Όσα κάνουμε δωρεάν στην πόλη αυτή την εβδομάδα (29/10-01/11)

Παραστάσεις, προβολές, φεστιβάλ και όλα όσα κάνουμε δωρεάν, από Τρίτη 29 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 1η Νοεμβρίου

1.8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου: Ανατομία Εγκλήματος και Τρόμου στο Δημοτικό θέατρο Μελίνα Μερκούρη

Ο «Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος THE BASEMENΤ» διοργανώνει υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου, το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ «Ανατομία Εγκλήματος και Τρόμου (Anatomy Crime and Horror International Film Festival» από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024 έως και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024, στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Συνολικά θα προβληθούν 50 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, από τις 17:00 έως 23:00 (τρεις δίωρες ανά ημέρα με διαφορετικές ταινίες σε κάθε προβολή 17:00-19:00-21:00).

Ενδεικτικά την Τετάρτη 30/10 θα δούμε την καναδέζικη ταινία Purgatory Jack, την Πέμπτη 31/10 την τουρκική ταινία They are watching, την Παρασκευή 01/11 την ελληνική ταινία In a Fishbowl. Θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 21:00 μετά την απονομή βραβείων, με την προβολή, της remastered κόπιας της ταινίας από τις Η.Π.Α. «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι» The Texas Chain Saw Massacre για την επέτειο της συμπλήρωσης 50 ετών (1974-2024).

Τετάρτη 30/10 έως και το Σάββατο 02/11, από τις 17:00 έως 23:00

Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Άγιος Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα στο Monopoli.gr