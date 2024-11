Απίστευτο κι όμως αληθινό: Η Ρωσία επέβαλε πρόστιμο στη Google και το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ

Για την ακρίβεια, η Ρωσία ζητάει από τη Google 2,5 δεκάκις εκατ. δολάρια

Το ζήσαμε και αυτό: Η Ρωσία έριξε πρόστιμο στη Google (ναι, στη Google), ζητώντας ένα εξωπραγματικό ποσό της τάξης των 2,5 δεκάκις εκατομμυρίων δολαρίων. Ο λόγος; Σύμφωνα με το Sky News, η Ρωσία ενοχλήθηκε με την απόφαση της Google να κατεβάσει τα 17 ρωσικά κανάλια από το Youtube, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, και τώρα ζητά δικαίωση.

Όπως καταλαβαίνεις, τα 2.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000 δολάρια.- όπως θα τα σημειώναμε με αριθμούς - ξεπερνούν ακόμα και τον συνολικό πλούτο του πλανήτη και έτσι είναι ανέφικτο να κατατεθούν. Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) υπολογίζεται περίπου στα 105 τρισεκατομμύρια δολάρια, συνεπώς αντιλαμβάνεσαι τη χαοτική διαφορά ανάμεσά τους.

