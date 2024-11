Η μοναδική ταινία που πρέπει να δεις απόψε στο Ertflix

Μην ψάχνεις άλλο για το τι να δεις, βάλε Ertflix και πάτησε play στην ακόλουθη ταινία

Αν έχεις αποφασίσει πως θέλεις να περάσεις το βράδυ της Παρασκευής σου στο σπίτι, να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς, έχουμε την ιδανική πρόταση για ταινία στο Ertflix. Ρομαντική, ανάλαφρη και με πρωταγωνιστή τον Κρις Έβανς, που δεν κρύβουμε πως του έχουμε μια αδυναμία παραπάνω.

Ο Κρις Έβανς έβαλε την υπογραφή του τόσο στην σκηνοθεσία, ήταν η πρώτη του απόπειρα μάλιστα, όσο και στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο λόγος φυσικά για την ρομαντική ταινία «Before we go», που σε περίπτωση που δεν της έδωσες την ευκαιρία στο παρελθόν, τότε μπορείς να την παρακολουθήσεις απόψε, αφού βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Ertflix.

Ένα ωραίο ρομάντζο με φόντο την λαμπερή και ρομαντική Νέα Υόρκη. Εκεί όπου ο Νικ θα συναντήσει τυχαία την Μπρουκ (Άλις Ιβ). Εκείνος παίζει τρομπέτα στον κεντρικό σταθμό της πόλης, Grand Central, εκείνη μόλις έχει χάσει το τελευταίο τρένο για Βοστώνη. Μια τυχαία συνάντηση που γίνεται μοιραία. Η ζωή τους θα αλλάξει με τρόπους που κανείς από τους δεν είχε φανταστεί.

Imdb

Φυσικά και φωνάζουν τα κλισέ στην ταινία, αλλά δεν απογοητεύουν. Οι δυο τους γνωρίζονται και περπατούν όλο το βράδυ, και όσο μιλούν, τόσο ερωτεύονται. Αλλά το ξημέρωμα πρέπει οι δρόμοι τους να χωρίσουν, γιατί βρίσκονται και οι δύο σε σχέση, επομένως αυτή δεν είναι η στιγμή τους. Ή μήπως είναι; Δεν θα απαντήσουμε φυσικά σε αυτό το ερώτημα.

Είναι πραγματικά ιδανική ταινία για να χαρείς τον έρωτα. Ένα love story που χαρίζει λίγη μαγεία στις ανθρώπινες σχέσεις, με τα καπιεσμένα θέλω και την έλλειψη επικοινωνίας.

Βάλε Ertflix και πάτησε να δεις το Before we go.