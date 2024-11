Τουρκία: Η κυβέρνηση απαγόρευσε προβολή του “Queer” με τον Ντάνιελ Κρεγκ

Το Mubi ακύρωσε το φεστιβάλ που είχε προγραμματίσει στην Κωνσταντινούπολη, αφού τους απαγόρευσαν να προβάλλουν το Queer

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Mubi Film Festival στην Κωνσταντινούπολη, η Mubi ανακοίνωσε ότι έλαβε ειδοποίηση από την Περιφερειακή Διοίκηση του δήμου Kadıköy της Κωνσταντινούπολης που τους ενημέρωνε ότι απαγορεύτηκε η προβολή της εναρκτήριας ταινίας του φεστιβάλ, Queer.

Το Queer είναι η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο (Call Me By Your Name), με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, σε έναν ρόλο που – όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της ταινίας – είναι queer.

