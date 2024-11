The Room Next Door: Για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ ο θάνατος δεν είναι όπως τον φανταζόμαστε

To “The Room Next Door”, η νέα ταινία του Pedro Almodóvar, που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, έρχεται στις αίθουσες από την Tanweer. Τι μας επιφυλάσσει ο Ισπανός σκηνοθέτης αυτή τη φορά

Στις 14 Νοεμβρίου αναμένουμε στις αίθουσες την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Pedro Almodóvar και την πρώτη που του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα στο 81ο Φεστιβάλ Βενετίας. Πρόκειται, φυσικά, για το “The Room Next Door” με την Tilda Swinton και την Julianne Moore, βασισμένο στο μυθιστόρημα “What Are You Going Through” της Sigrid Nunez.

Η ταινία πραγματεύεται το ζήτημα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και του θανάτου γενικότερα. Χωρίς να έχω δει την ταινία και, παρόλο που ίσως να ήταν εν μέρει χρωστούμενο χρυσό λιοντάρι, το ταλέντο και η μέχρι τώρα σπουδαία φιλμογραφία του Ισπανού σκηνοθέτη, με προϊδεάζουν για μια ακόμη αξιόλογη δική του ταινία. Κι ακριβώς επειδή δεν την έχω δει, διάβασα πολλά (ως επί το πλείστον θετικά), έφαγα στην πορεία κάποια spoiler (που δεν θα αναπαραγάγω) και κατάλαβα τι πρέπει να περιμένω ότι θα δω και τι όχι.

