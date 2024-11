Το ένα καλύτερο από το άλλο: 5 νέα βιβλία που κυκλοφορούν τώρα

Δεν θα ξέρεις ποιο από τα βιβλία να διαλέξεις πρώτο

Λίγο το κρύο που έχει κάνει την εμφάνισή του, λίγο οι γιορτές που έρχονται, λίγο η cozy ατμόσφαιρα του σπιτιού, ε, δεν θέλει και πολύ να αναζητήσεις τα νέα βιβλία που θα σου κάνουν συντροφιά τα βράδια.

Για να μην ψάχνεις όμως μάταια και άσκοπα, θα σου προτείνουμε πέντε νέα βιβλία που κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία, το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν θα σου πούμε να πάρεις ένα από αυτά, θα σου συστήσουμε να τα πάρεις και τα πέντε.

5 νέα βιβλία να βάλεις στη λίστα σου

Πριν ξεθωριάσει η μνήμη

Επιτέλους, το τρίτο βιβλίο του Τοσικάζου Καβαγκούτσι είναι εδώ. Ξεκινώντας με το “Πριν Κρυώσει ο Καφές” που κατέγραψε εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και συνεχίζοντας με το “Πριν Αποκαλυφθεί η Αλήθεια”, ο συγγραφέας μας τοποθετεί ξανά στο cozy καφέ, εκεί όπου οι επισκέπτες μπορούν να ταξιδέψουν στο παρελθόν. Μία ακόμη τρυφερή ιστορία χαμένων ψυχών που ελπίζουν να ταξιδέψουν στο παρελθόν πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ. Αν δεν έχεις διαβάσει κανένα, τότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάρεις και τα τρία βιβλία και να χαθείς στην αφήγηση του Καβαγκούτσι.

Στη Βόρεια Ιαπωνία, υπάρχει ένα μικρό καφέ που πέρα από την εκθαμβωτική θέα στη θάλασσα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους πελάτες του – τη δυνατότητα να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο. Όπως ακριβώς το μικρό γοητευτικό καφέ που γνωρίσαμε στο Τόκιο. Εκτός από μερικούς γνώριμους χαρακτήρες, θα συναντήσουμε επίσης μια κόρη που έχει δυσανασχετήσει με τους νεκρούς γονείς της που την άφησαν ορφανή, έναν τον κωμικό που ανησυχεί για την αγαπημένη του και τα κοινά τους όνειρα, μια μικρή αδερφή κυριευμένη από τη θλίψη και έναν νεαρό άνδρα που συνειδητοποιεί την αγάπη του για την παιδική του φίλη πολύ αργά.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Ένα τέλειο ζευγάρι

Η συγγραφέας των των best seller βιβλίων “Η Γυναίκα στην Καμπίνα 10” και “Η Τέλεια Φίλη”, Ρουθ Γουέαρ, επέστρεψε με ένα νέο θρίλερ, γεμάτο ένταση και αγωνία, στα χνάρια του κλασικού έργου της Αγκάθα Κρίστι “Και δεν έμεινε κανένας”.

Πέντε ζευγάρια. Ένα ειδυλλιακό ερημικό νησί. Ποιος θα επιζήσει;

Η Λάιλα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η μεταδιδακτορική έρευνά της έχει αποτύχει, είναι σχεδόν βέβαιη ότι η σύμβασή της δεν θα ανανεωθεί και η σχέση της με τον φίλο της τον Νίκο, έναν φιλόδοξο ηθοποιό, δεν περνάει και την καλύτερη φάση. Όταν δίνεται στον ο Νίκο η ευκαιρία να λάβει μέρος σε ένα νέο ριάλιτι, το «Τέλειο Ζευγάρι», η Λάιλα αποφασίζει να τον συνοδεύσει.Λίγες μέρες αργότερα, καταλήγουν σε ένα τροπικό παράδεισο στον Ινδικό Ωκεανό. Οι κανόνες είναι απλοί. Πέντε ζευγάρια θα συνυπάρξουν στο νησί και ένα θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο. Ωστόσο, μετά την πρώτη δοκιμασία που προκαλεί αναταραχή και θυμό σε όλους, μια νυχτερινή καταιγίδα οδηγεί την κατάσταση από το κακό στο χειρότερο.

Με χιλιάδες μίλια να τους χωρίζουν από την ηπειρωτική χώρα, χωρίς τα κινητά τους, και αδυνατώντας να επικοινωνήσουν με το συνεργείο που τους πήγε εκεί, είναι αναγκασμένοι να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και τα αποθέματα πόσιμου νερού μειώνονται, η Λάιλα ανακαλύπτει ότι κάποιος είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να κερδίσει.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Μην ξεχνάς να με θυμάσαι

Η Κουλίν Χούβερ έχει γράψει βιβλία που έχουν αναρριχηθεί στην πρώτη θέση των New York Times κι έχουν γίνει παγκόσμια best sellers. Τώρα, μαζί με την Τάριν Φίσερ, νούμερο ένα συγγραφέας των New York Times και των USA Today, μας έδωσαν το ρομαντικό “Μην ξεχνάς να με θυμάσαι”.

Η Τσάρλι Γουίνγουντ και ο Σάιλας Νας ήταν κολλητοί από όταν θυμούνταν τους εαυτούς τους. Στην εφηβεία ερωτεύτηκαν. Και ξαφνικά ένα πρωινό έγιναν δύο άγνωστοι; Το πρώτο τους φιλί, ο πρώτος τους καβγάς, η στιγμή που κοιτάχτηκαν στα μάτια με έρωτα… Όλες οι αναμνήσεις τους σκορπίστηκαν στον αέρα. Σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Τώρα η Τσάρλι και ο Σάιλας πρέπει να δουλέψουν μαζί για να αποκαλύψουν την αλήθεια για το τι τους συνέβη και γιατί. Αλλά όσο περισσότερα μαθαίνουν για το ζευγάρι που ήταν κάποτε, όλο και περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν για το πώς βρέθηκαν εκεί. Το να ξεχνάς είναι τρομακτικό, αλλά μερικές φορές είναι πιο τρομακτικό να θυμάσαι.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Όλα τα μέρη όπου έκλαψα μπροστά σε άλλους

Η Χόλι Μπερν έγραψε ένα βιβλίο για τις κακοποιητικές σχέσεις, από μία συγκινητική και αυθεντική φωνή του σήμερα. Μία επίκαιρη ιστορία που θα κάνει πολλές γυναίκες να ταυτιστούν.

Έμοιαζε με αγάπη. Την ένιωθε σαν αγάπη. Αλλά αυτή δεν είναι μια ιστορία αγάπης. Η Αμελί ερωτεύτηκε παράφορα τον Ρις. Και νόμιζε πως το ίδιο ίσχυε και για κείνον. Τώρα όμως αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η πραγματική αγάπη δεν πρέπει να πονάει τόσο πολύ. Για αυτό ανατρέχει στην ιστορία τους, και πηγαίνει ξανά σε όλα τα μέρη όπου ο Ρις την έκανε να κλάψει. Επειδή αν καταλάβει τι πήγε στραβά, ίσως μπορέσει επιτέλους να μάθει πώς να τον ξεπεράσει.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Όλοι αυτά τα Χριστούγεννα έχουν ένα Mυστικό

Και μυστήριο και Χριστούγεννα. Τι καλύτερο. Ο Μπένντζαμιν Στίβενσον έγραψε ένα γρήγορο βιβλίο, με ανατροπές και χιούμορ. Αν αναζητάς βιβλία για να το διαβάσεις τις γιορτές, τότε αυτό πρέπει να είναι ένα από αυτά.

Ονομάζομαι Έρνεστ Κάνιγχαμ. Παλιότερα διάβαζα μετά μανίας αστυνομικά μυθιστορήματα της Χρυσής Εποχής, μέχρι που βρέθηκα μπλεγμένος σε πραγματικές καταστάσεις αυτού του είδους. Δεν είμαι ιδιωτικός ερευνητής, απλώς τυχαίνει να έχω μια έφεση στην εξιχνίαση μυστηρίων. Βέβαια, πίστευα πως οι δολοφόνοι χαλαρώνουν την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά έκανα λάθος. Οπότε να με στο χριστουγεννιάτικο σόου του παγκοσμίου φήμης μάγου Ράιλαν Μπλέιζ, του οποίου ο ευεργέτης έχει δολοφονηθεί. Οι ύποπτοι είναι όλοι τους εξπέρ στα κόλπα:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΥΠΝΩΤΙΣΤΡΙΑ

ΟΛΟΪΔΙΑ ΔΙΔΥΜΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αν καταφέρω να διακρίνω την αλήθεια πίσω από την ψευδαίσθηση, ξέρω ότι μπορώ να λύσω την υπόθεση. Άλλωστε ένας καλός φόνος είναι σαν ένα πετυχημένο μαγικό τρικ, σωστά;