Demure: Η λέξη που άκουγες όλο το καλοκαίρι, είναι και η λέξη της χρονιάς για το 2024

Very demure, very mindful

Η λέξη «brat» είναι η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Collins. Η λέξη «manifest» είναι η λέξη της χρονιάς για το Cambridge, και επειδή ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, η λέξη «demure», είναι η λέξη της χρονιάς για το Dictionary.com. Την αγαπήσαμε το καλοκαίρι, χάρη στο TikTok, και συνεχίζει να ακούγεται καθημερινά στις συζητήσεις μας.

Απέκτησε τεράστια δημοφιλία από την TikToker Τζουλς Λεμπρόν (Jools Lebron), της οποίας η φράση «very demure, very mindful» εμφανίστηκε σε μια σειρά από viral βίντεο και αναπαράχθηκε από άλλους χρήστες στην αγαπημένη πλατφόρμα. Η ίδια, συχνά συνδύαζε τη λέξη με τις λέξεις «χαριτωμένη» και «διακριτική». «Βλέπετε πώς κάνω το μακιγιάζ μου; Very demure, very mindful», την ακούσαμε να λέει φέτος το καλοκαίρι σε ένα viral βιντεάκι της.

Σε σχετική ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, το λεξικό ανέφερε ότι η λέξη «demure» γνώρισε «ραγδαία άνοδο στη χρήση» το 2024, μια αύξηση της τάξης του 1.200% μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου. Κι αυτή η άνοδος, αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εκλαΐκευση της φράσης από την TikToker και την beauty influencer, Λεμπρόν.

Demure: Η σημασία της λέξης της χρονιάς για το 2024

Ιστορικά, η λέξη «demure» έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μια διακριτική και συγκρατημένη συμπεριφορά, αλλά με τη νέα χρήση της, έχει εξαπλωθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μια σύνδεση με την εμφάνιση ενός ατόμου και τον τρόπο που συμπεριφέρεται στη δουλειά ή σε δημόσιους χώρους. Το Dictionary.com ορίζει παραδοσιακά ως «demure» κάποιον που «χαρακτηρίζεται από συστολή και σεμνότητα, κάποιον που είναι συγκρατημένος». Τώρα, demure μπορεί να είναι τα πάντα: Ο τρόπος με τον οποίο οδηγάει κάποιος στον δρόμο, ο τρόπος με τον οποίο τρώει ένα ντόνατ ή ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνει τα μαλλιά του. Η λέξη έχει αναπτυχθεί τόσο, ώστε να περιγράψει ακόμα και ανθρώπους με «ήρεμη αυτοπεποίθηση».

Όπως καταλαβαίνεις, η επιλογή του Dictionary.com δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το λεξικό, σημείωσε πως η απόφασή του να ανακηρύξει τη λέξη «demure» ως λέξη της χρονιάς, αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στον δημόσιο βίο, καθώς το συλλογικό λεξιλόγιο απομακρύνεται από την έμφαση στην απομόνωση της πανδημίας COVID-19 και στρέφεται προς μια μεγαλύτερη ανησυχία για την «προσωπική παρουσίαση και εμφάνιση, καθώς οι προσωπικές εμπειρίες γίνονται και πάλι ο κανόνας».

Η σημασία των λέξεων, εξάλλου, δεν σχετίζεται μόνο με τη δημοτικότητα της χρήση τους. Κάθε λέξη, αποκαλύπτει τις ιστορίες που λέμε για τον εαυτό μας και το πώς έχουμε αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Και για αυτούς τους λόγους, η λέξη της χρονιάς για το 2024, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το «demure».