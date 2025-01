Χρυσές Σφαίρες 2025: Η πρώτη τελετή απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή - Τα μεγάλα φαβορί

Οι Χρυσές Σφαίρες θα παρουσιαστούν από την Νίκι Γκλέιζερ

Μετράμε πλέον αντίστροφα για την πρώτη τελετή απονομής βραβείων στο Χόλιγουντ, για το 2025. Οι Χρυσές Σφαίρες, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, με οικοδέσποινα τη Νίκι Γκλέιζερ, έχουν αυτές τις μέρες, όλη την προσοχή. Οι τελικές προβλέψεις έχουν γίνει και μένει να δούμε ποιες παραγωγές και ποιοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες, θα αποχωρήσουν με ένα (ή και περισσότερα) αγαλματίδιο στο χέρι. Η βραδιά θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+.

Πάμε τώρα στις κινηματογραφικές υποψηφιότητες. Στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, το ισπανόφωνο μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ, «Emilia Pérez», έχει την πρωτοκαθεδρία, αφού είναι υποψήφιο σε 10 κατηγορίες. Έγραψε, μάλιστα, ιστορία, μιας και είναι η πρώτη ταινία κωμωδία/μιούζιαλ με τις περισσότερες υποψηφιότητες, ξεπερνώντας τα Cabaret (1972) και Barbie (2023). Στην κατηγορία αυτή ξεχωρίζουν επίσης το «Wicked», βασισμένο στο δημοφιλές μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, αλλά η ρομαντική κωμωδία «Anora».

Με επτά υποψηφιότητες ακολουθεί η ταινία «The Brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ, η οποία θεωρείται και φαβορί για το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, αν και κονταροχτυπιέται με το επικό θρίλερ «Conclave» του Έντουαρντ Μπέργκερ, το οποίο κέρδισε έξι υποψηφιότητες.

Στο τηλεοπτικό τοπίο, το επιτυχημένο «Τhe Bear» του Disney+ έχει συγκεντρώσει πέντε υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλη σειρά, για φέτος. Βέβαια, το Netflix είναι κυρίαρχος παίκτης του παιχνιδιού, αφού βρίσκεται σε πολλές κατηγορίες, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Για την ακρίβεια, φλερτάρει με βραβεία για το «Emilia Pérez», το «Baby Reindeer», το «Nobody Wants This», ενώ από καλλιτέχνες, ο Άνδριου Σκοτ για το «Ripley» και ο «Χαβιέ Μπαρδέμ» για το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα φύγουν με βραβείο.

Στη λίστα αυτή προστίθενται και οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Σελένα Γκόμεζ, Αριάνα Γκράντε και η Αντζελίνα Τζολί που θεωρείται πως θα κερδίσουν, σε κάποια από τις κατηγορίες που είναι υποψήφιοι στις φετινές Χρύσες Σφαίρες.

Φυσικά, ό,τι και να γίνει στις Χρυσές Σφαίρες, μία νίκη δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και δόξα στα επερχόμενα Όσκαρ.