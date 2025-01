Το τέλος του κόσμου όπως το γνωρίζουμε; Ειδικός προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα «βυθίζεται» στην κατάρρευση

Θεωρητικός και συγγραφέας, προειδοποιεί ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο κομβικό σημείο: Ανάμεσα σε μια αυταρχική κατάρρευση και στην υπεραφθονία

Εάν ακόμα τρομάζεις στη σκέψη ότι σε λίγα χρόνια μία μέρα στη Γη θα διαρκεί 25 ώρες, καθώς το φεγγάρι απομακρύνεται από τον πλανήτη μας, τότε κάθισε αναπαυτικά γιατί όσα θα διαβάσεις παρακάτω θα σου πέσουν πιο βαριά. Πάντως, εάν σε απασχολεί το πότε θα τελειώσει ο ανθρώπινος πολιτισμός ή πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, είσαι στο σωστό μέρος. Γιατί ένας θεωρητικός και συγγραφέας, προειδοποιεί ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο κομβικό σημείο: Ανάμεσα σε μια αυταρχική κατάρρευση και στην υπεραφθονία.

«Ο βιομηχανικός πολιτισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με την αναπόφευκτη παρακμή, καθώς αντικαθίσταται από αυτό που θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι είναι ένας πολύ πιο προηγμένος μεταϋλιστικός πολιτισμός που βασίζεται στην κατανεμημένη υπεραφθονία καθαρής ενέργειας. Η κύρια πρόκληση είναι ότι ο βιομηχανικός πολιτισμός αντιμετωπίζει τόσο ταχεία παρακμή που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ανάδυση ενός νέου και ανώτερου "κύκλου ζωής" για το ανθρώπινο είδος», αναφέρει σε δήλωσή του, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Independent, ο Δρ Ναφέεζ Αχμέντ, συγγραφέας και δημοσιογράφος, καθώς και διακεκριμένος συνεργάτης του Ινστιτούτου Schumacher για τα Αειφόρα Συστήματα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αχμέντ, ο οποίος έχει μιλήσει σε συνόδους κορυφής των Ηνωμένων Εθνών τα τελευταία χρόνια, είναι ο συγγραφέας της έρευνας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Foresight. Χρησιμοποιώντας την επιστημονική βιβλιογραφία, η μελέτη του προσφέρει μια θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα του επόμενου «γιγάντιου άλματος» στην εξέλιξη, εάν η πρόοδος δεν εμποδιστεί από τον αυταρχισμό. Καταλήγοντας, ο ειδικός φτάνει στο συμπέρασμα ότι οι πολιτισμοί εξελίσσονται μέσα από έναν κύκλο ζωής τεσσάρων σταδίων: Ανάπτυξη, Σταθερότητα, Παρακμή και τελικά Μετασχηματισμός. Και όπως υποστηρίζει, ο σημερινός βιομηχανικός πολιτισμός, βρίσκεται μέσα στην παρακμή.

