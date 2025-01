Ένα φιλί στον αέρα, ο χαιρετισμός του Ίλον Μασκ και ο σταυρός του Τζο Μπάιντεν: Οι στιγμές από την ορκωμοσία του Τραμπ που έγιναν viral στο διαδίκτυο

Η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ φυσικά και είχε εκπλήξεις, για τις οποίες μιλάνε όλοι σήμερα

Και επίσημα, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε 47oς Πρόεδρος των ΗΠΑ, επιστρέφοντας για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο. Η τελετή ορκωμοσίας, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα. Από τα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι τα social media, ο Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη είδηση παγκοσμίως. Πρώην ηγέτες από όλο τον κόσμο, πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, γίγαντες της τεχνολογίας και πολλοί διάσημοι, ήταν παρόντες στην ορκωμοσία του, η οποία για πρώτη φορά, μετά από 40 χρόνια, διεξήχθη σε εσωτερικό χώρο, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Ουάσιγκτον.

Και παρόλο που η τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ήταν σχεδιασμένη με ακρίβεια, ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια, δεν απουσίαζαν οι εκπλήξεις. Και ήταν πολλές. Από τον Ίλον Μασκ και τον χαιρετισμό του, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, από την ηχηρή απουσία της Μισέλ Ομπάμα, μέχρι το καπέλο της Μελάνια Τραμπ, αυτές είναι οι πιο αξιομνημόνευτες και viral στιγμές από τη τελετή.

Αν ένα βίντεο ταξίδεψε στα social media και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, αυτό ήταν το φιλί που προσπάθησε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, την Μελάνια. Μόνο που δεν τα κατάφερε, τουλάχιστον στην πρώτη φορά. Σίγουρα, τις επόμενες ημέρες θα δούμε πολλά memes με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Στην αρχή της τελετής, όταν ο Τραμπ βγήκε στη σκηνή για να ορκιστεί, πλησίασε τη σύζυγό του και προσπάθησε -αποτυχημένα- να τη φιλήσει. Το καπέλο της Μελάνια στάθηκε (δυστυχώς ή ευτυχώς) εμπόδιο. Το αποτέλεσμα: ένα φιλί στον αέρα που πολλοί χρήστες των social media χαρακτήρισαν ως το "πιο άβολο φιλί όλων των εποχών”.

Για όσους δεν γνωρίζουν, αν και μας φαίνεται δύσκολο, η Μελάνια επέλεξε ένα εντυπωσιακό καπέλο για την ορκωμοσία του συζύγου της. Ωστόσο, να πούμε πως ο Τραμπ πέτυχε το φιλί με τη δεύτερη απόπειρα, όταν πλησίασε ξανά για να την φιλήσει, μετά την ορκωμοσία του.

Πολλοί την περίμεναν, ειδικά μετά τα δημοσιεύματα που την θέλουν να χωρίζει με τον Μπαράκ Ομπάμα. Η Μισέλ όμως δεν εμφανίστηκε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού People, μια πηγή ανέφερε ότι η πρώην Πρώτη Κυρία αποφάσισε να μην παραστεί στην ορκωμοσία γιατί δεν ήθελε να δείξει υποταγή σε έναν άνθρωπο που δεν θεωρούσε ικανό για το αξίωμα.

Παρελθόν αποτελεί ο Τζο Μπάιντεν από την προεδρία των ΗΠΑ, ωστόσο φάνηκε να απολαμβάνει την χθεσινή τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ. Μάλιστα, ένα στιγμιότυπο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είναι η στιγμή που ο ίδιος κάνει τον σταυρό του, που συνοδεύεται από μία γκριμάτσα, όταν ακούει πως η μετάβαση στην προεδρία των ΗΠΑ γίνεται ειρηνικά.

Δεν ήταν μόνο ο Τζο Μπάιντεν που αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας, ήταν και ο Τζορτζ Μπους με την Χίλαρι Κλίντον που έδωσαν “υλικό” στις κάμερες να τους καταγράψουν. Όσο ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιζόταν, ο Μπους είχε πολλές εκφράσεις κατά τη διάρκεια. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ γύρισε τα μάτια του από τη μια πλευρά στην άλλη, προσπαθώντας να συγκρατήσει ένα χαμόγελο, προκαλώντας πολλά memes στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Χίλαρι Κλίντον, η οποία έχασε στις εκλογές το 2016, από τον Τραμπ. Τράβηξε την προσοχή, όταν ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως στα σχέδια του είναι να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού και το όρος Ντενάλι στην Αλάσκα.

Hillary Clinton can’t contain her laughter as Trump says he’s changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. pic.twitter.com/FgFR1dd4G6

Από την τελετή ορκωμοσίας δεν υπήρχε περίπτωση να έλειπαν οι μεγάλοι «Tech Bros», δηλαδή ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Σουντάρ Πιτσάι της Google και ο Τιμ Κουκ της Apple. Ωστόσο, η παρουσία τους από μόνη της δεν ήταν αρκετή για να γίνει viral. Μία στιγμή του Ζούκερμπεργκ προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο, απόλυτα λογικό. Ο ιδρυτής της Meta, πιάστηκε από την κάμερα να κοιτάζει επίμονα το ντεκολτέ της σύζυγου του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ. Εκείνη καθόταν δίπλα στον Μπέζος, στην εκδήλωση, φορώντας λευκό σακάκι και δαντελωτό μπραλέτ.

Ωστόσο, ο Ζούκερμπεργκ δεν ήταν ο μόνος που τράβηξε την προσοχή στην ορκωμοσία του Τραμπ, για τους λάθους λόγους. Ο Ίλον Μασκ, ο στενός σύμμαχος του νυν Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στον κόσμο με υπέρμετρο ενθουσιασμό. Ωστόσο, ο χαιρετισμός του ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Πολλοί είπαν πως ήταν ναζιστικός.

Billionaire Elon Musk gave what appeared to be a fascist salute Monday while making a speech at the post-inauguration celebration for President Donald Trump at the Capital One Arena.



“Some elections are important, some are not. But this one, this one really mattered and I just… pic.twitter.com/K8Fo0sdozL

— PBS News (@NewsHour) January 20, 2025