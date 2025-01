“Ουίσκι με Πάγο”: Η νέα σατιρική σειρά της Disney+ για τον Ψυχρό Πόλεμο

Μια Σουηδική πολιτική σάτιρα, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου

Η νέα σειρά του Disney+, «Ουίσκι με Πάγο», είναι μια Σουηδική πολιτική σάτιρα, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με πρωταγωνιστή τον Rolf Lassgård στο ρόλο του Πρωθυπουργού, Thorbjörn Fälldin. Το «Ουίσκι με Πάγο», είναι τώρα διαθέσιμο, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Η σειρά αποτελεί το πιο πρόσφατο έργο της ομάδας πίσω από την υποψήφια για Όσκαρ σουηδική ταινία «The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared» και είναι συμπαραγωγή της Σουηδικής εθνικής τηλεόρασης SVT και της The Walt Disney Company Nordic & Baltic. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Είναι Οκτώβριος του 1981, στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου, όταν ένα σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο κλάσης Whiskey, εντοπίστηκε να έχει προσαράξει μέσα σε απαγορευμένη Σουηδική στρατιωτική ζώνη. Ο κόσμος βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής. Με τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις σε εγρήγορση, τα βλέμματα στράφηκαν στον ψύχραιμο πρωθυπουργό της Σουηδίας, Thorbjörn Fälldin, έναν πρώην κτηνοτρόφο, που ήρθε αντιμέτωπος με την τεράστια πρόκληση να διατηρήσει την ειρήνη ανάμεσα στον Σοβιετικό ηγέτη, Leonid Brezhnev και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ronald Reagan.

«Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Ουίσκι με Πάγο» είναι ταυτόχρονα δραματική και παράλογη, κάτι που αισθανθήκαμε ότι θα λειτουργούσε εξαιρετικά ως πολιτική σάτιρα. Η φιλοδοξία μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε μια οπτική και γεμάτη ένταση γλώσσα, για να αντιπαραβάλουμε και να ενισχύσουμε το χιούμορ, με τρόπο που σπάνια βλέπουμε σε κωμωδίες. Στη συνέχεια, όταν η ιστορία περνάει στο στάδιο του σπασπένς, είμαστε ήδη οπτικά μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Παρόλο που τα γεγονότα της σειράς συνέβησαν πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, κοιτάζοντας τον σημερινό κόσμο, είναι τρομακτικά επίκαιρα», δηλώνει ο σκηνοθέτης Björn Stein.

Μαζί με τον Rolf Lassgård, στο «Ουίσκι με Πάγο» πρωταγωνιστούν οι Elsa Saisio, Anders Mossling, Niklas Engdahl, Filip Berg και Adam Lundgren. Συμμετέχουν επίσης ο Λιθουανός ηθοποιός Kęstutis Stasys Jakštas στο ρόλο του Leonid Brezhnev και ο Βρετανός ηθοποιός Mark Noble στο ρόλο του Ronald Reagan. Η σειρά βασίζεται σε μια ιστορία του συγγραφέα Jonas Jonasson, ο οποίος έγινε γνωστός με το επιτυχημένο μυθιστόρημα «The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared». Σεναριογράφος της σειράς είναι ο Henrik Jansson-Schweizer (Thicker Than Water, Superswede), σκηνοθέτης ο Björn Stein (Shed No Tears, Midnight Sun), ενώ producer είναι ο Jan Marnell.

Executive producers για τη Humanoids είναι οι Patrick Nebout, Henrik Jansson-Schweizer και Magnus Bimberg. Executive producers για το SVT είναι οι Sonja Hermele και Anna Croneman. Executive producer για το Disney+ είναι η Nanna Mailand-Mercado. Το «Ουίσκι με Πάγο» γυρίστηκε στη Σουηδία και τη Λιθουανία.