Η μεγαλύτερη χορωδία της Βρετανίας αφαίρεσε το διάσημο «Every Breath you Take» από το ρεπερτόριό της, χαρακτηρίζοντάς το κακοποιητικό

Το «Every Breath you Take» κυκλοφόρησε το 1983, αλλά και ο Sting το είχε χαρακτηρίσει «μικροπρεπές»

Όσοι έχουμε γεννηθεί τη δεκαετία των ‘80s και ‘90s, έχουμε μεγαλώσει με τραγούδια που μέχρι και σήμερα σημειώνουν επιτυχία. Όπως το «Every Breath you Take», των Police, που αν μη τι άλλο όλοι έχουμε τραγουδήσει σε κάποια φάση της ζωής μας. Τώρα, το τραγούδι αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά την απόφαση της μεγαλύτερης χορωδίας της Βρετανίας, Rock Choir, να το αφαιρέσει από το ρεπερτόριό της.

Ο λόγος; Οι στίχοι που παραπέμπουν σε κακοποιητική σχέση, όπως ανέφερε η ιδρύτρια της Rock Choir, στην εφημερίδα Telegraph. Σε επιστολή της στα 31.000 μέλη της χορωδίας, ανακοίνωσε πως «μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με ορισμένα μέλη της ομάδας, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αφαιρέσω το Every Breath You Take από το ρεπερτόριο. Δεν έχω αφαιρέσει ποτέ πριν από τώρα ένα τραγούδι, αλλά λόγω του αντίκτυπου που έχει το αφήγημα σε κάποιους Rockies και του ενδεχόμενου - όταν διδάσκεται - να δημιουργηθούν πιο αρνητικά και προκλητικά συναισθήματα από το ευρύτερο σύνολο των μελών, θεωρώ ότι θα ήταν σοφό να αντικαταστήσω το τραγούδι».

Σημειώνεται πως η χορωδία είναι ένα πανεθνικό δίκτυο με ομάδες σε περισσότερες από 400 πόλεις και κοινότητες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, που ερμηνεύουν σύγχρονες ποπ και ροκ επιτυχίες.

Το «Every Breath Breath you Take» και το σχόλιο του Sting

Το εν λόγω τραγούδι χρονολογείται από το 1983 και αλήθεια έχει σηματοδοτήσει τις γενιές που ακολούθησαν. Παρά την επιτυχία που σημείωσε, ο ίδιος ο Sting παραδέχτηκε στο παρελθόν πως είναι «ένα άσχημο μικροπρεπές τραγούδι, ένα πραγματικά κακό τραγούδι που μιλάει για τη ζήλια, τον έλεγχο και την αίσθηση της ιδιοκτησίας».

Το «Every Breath Breath you Take» το έγραψε μετά τον χωρισμό του με την Φράνσις Τόμελτι, τη βορειοϊρλανδή ηθοποιό και σύζυγό του, ξεκινώντας σχέση με τη στενή της φίλη, Τρούντι Στάιλερ.