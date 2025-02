Το Χόλιγουντ έρχεται στην Πελοπόννησο: Τα μέρη που θα γυριστούν σκηνές για την “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν

Τελικά, ο Κρίστοφερ Νόλαν κρατούσε το καλό για το τέλος και στην «Οδύσσεια» του θα γυριστούν σκηνές και στην Ελλάδα

Κρίστοφερ Νόλαν, ομηρικό έπος, εξαιρετικό καστ, ειδυλλιακά τοπία, όλα δείχνουν πως η «Οδύσσεια» θα γίνει η επόμενη επιτυχία του σκηνοθέτη. Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026, αλλά προφανώς κάθε λεπτομέρεια που γίνεται γνωστή, αποτελεί είδηση στην ζοφερή επικαιρότητα.

Η νέα εξέλιξη για την “Οδύσσεια”, θέλει τον Κρίστοφερ Νόλαν να κάνει γυρίσματα και στην Ελλάδα. Αν και όταν είχαν ανακοινωθεί τα μέρη που θα γίνονταν σκηνικά για την ταινία, η χώρα μας δεν ήταν μεταξύ αυτών. Να, όμως, που ο σκηνοθέτης κρατούσε το καλό για το τέλος και η Μεσσηνία θα αποτελέσει, τελικά, βάση για ορισμένες σκηνές της ταινίας.

Πιο συγκεκριμένα, η σπηλιά του Νέστορα και η παραλία Βοϊδοκοιλιά θα αποτελέσουν σκηνικά για τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον Κύκλωπα Πολύφημο. Βέβαια, γυρίσματα θα γίνουν και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου, τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Σημειώνεται επίσης πως έχουν επιλεχθεί περίπου 150 κομπάρσοι, σε κάστινγκ που πραγματοποιήθηκαν σε Καλαμάτα και Πύλο.

The Polyphemus cyclops scenes in Christopher Nolan's next film ‘THE ODYSSEY’ will be filmed at Nestor Cave and Voidokilia Beach in Greece from March 13 to March 20, 2025.



A 6x6m mechanical anthropomorphic puppet will be built inside Nestor’s Cave. The installation will be… pic.twitter.com/107jB4Kkhp

— Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) February 11, 2025