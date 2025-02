Η ιστορία της διάσημης guru-influencer που προσποιήθηκε πως πάσχει από καρκίνο, έγινε σειρά στο Netflix

Η νέα σειρά του Netflix αφηγείται την ιστορία της Μπελ Γκίμπσον, που προσποιήθηκε πως είχε καρκίνο, για να προωθήσει εναλλακτικές θεραπείες. 10 χρόνια μετά, η ιστορία της παραμένει μια ηχηρή προειδοποίηση

Το “Αpple Cider Vineger”, μία σειρά 6 επεισοδίων στο Netflix, έχει κερδίσει την προσοχή των συνδρομητών τις τελευταίες ημέρες. Αφηγείται την αληθινή ιστορία της guru-influencer, Μπελ Γκίμπσον, που κατάφερε να εξαπατήσει τους πάντες, υποστηρίζοντας πως κέρδισε την μάχη με τον καρκίνο, ενώ οι γιατροί της έδιναν το πολύ τέσσερις μήνες ζωής, χωρίς χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, αλλά μόνο με την καλή διατροφή. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που το ψέμα της αποκαλύφθηκε, ωστόσο μέχρι σήμερα, η ιστορία της παραμένει μία ηχηρή προειδοποίηση για όσους συνεχίζουν να ακολουθούν ιατρικές συμβουλές από ινφλουένσερ, χωρίς να έχουν τις ιατρικές γνώσεις.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του Netflix έχει αναλάβει η Κέιτλιν Ντέβερ που την έχουμε δει σε εξαιρετικές παραγωγές, όπως το “Unbelievable”. Η αφήγηση είναι συναρπαστική και σοκαριστική και αποτυπώνει με ακρίβεια την συναισθηματική πλευρά των θυμάτων της Μπελ Γκίμπσον, και την επίδραση που είχαν τα ψέματά της. Όμως στην πραγματικότητα, είναι μια ακόμη υπενθύμιση πως τα social media δημιουργούν ψεύτικους ψηφιακούς «ήρωες», που εκμεταλλεύονται την αδυναμία των ανθρώπων και την ανάγκη να πιστέψουν σε κάτι. Η ιστορία της Γκίμπσον παραμένει μια προειδοποίηση για την σύγχρονη κοινωνία, υπενθυμίζοντας πως πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί στην πληροφορίες που καταναλώνουμε.

Imdb

Η ιστορία της Μπελ Γκίμπσον

Το 2013, η ιστορία της Μπελ Γκίμπσον, με καταγωγή από την Αυστραλία, ταξίδεψε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Στην ουσία, παραπλάνησε τον κόσμο που ήθελε δια καώς να πιστέψει πως ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί, ακόμα και με εναλλακτικές θεραπείες, όπως αυτές που θεωρητικά έκανε η ίδια. Γρήγορα έγινε το πρόσωπο των ημερών και η δημοτικότητα της αυξήθηκε, κερδίζοντας χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram.

Έτσι αποφάσισε να λανσάρει μία εφαρμογή ευεξίας και διατροφής και στη συνέχεια να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο μαγειρικής, το «The Whole Pantry», εξηγώντας πως η διατροφή έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να θεραπευτεί. Το περιοδικό Elle Australia, μάλιστα, την ανέδειξε ως «την γυναίκα-έμπνευση της χρονιάς», ενώ το 2014, το Cosmopolitan της απένειμε το βραβείο «Fun, Fearless Female».

Όπως διαβάζουμε στο ΒBC, η Μπελ Γκίμπσον αναγκάστηκε να παραδεχτεί την αλήθεια, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης πως ίσως να είχε στήσει απάτη. Τελικά, τον Απρίλιο του 2015, παραδέχτηκε την αλήθεια σε συνέντευξη της στο Women's Weekly. «Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια», και πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να λειτουργώ σαν εκκρεμές ανάμεσα σε αυτό που νομίζω ότι ξέρω και σε αυτό που είναι η πραγματικότητα». Δεν ανέλαβε την ευθύνη των πράξεων της.

Όπως αναφέρεται στο Αpple Cider Vineger, η αποκάλυψη της απάτης της Μπελ Γκίμπσον έγινε από δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Τhe Age, οι οποίοι έγραψαν και το βιβλίο The Woman Who Fooled the World, που κυκλοφόρησε το 2017. Στις αρχές του 2015, ανακάλυψαν πως μόνο 7.000 δολάρια από τα 300.000 δολάρια που ισχυριζόταν η Γκίμπσον πως είχε δωρίσει σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, είχαν καταβληθεί. Έτσι άρχισαν να έχουν υποψίες για τις αντικρουόμενες ιστορίες γύρω από την υγεία της. Όσο κι αν η Μπελ Γκίμπσον ισχυριζόταν πως η ίδια ήταν το θύμα, το 2017 συνελήφθη και κρίθηκε ένοχη για πέντε παραβάσεις της νομοθεσίας περί καταναλωτών και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, διατάχθηκε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μελβούρνης να επιστρέψει 410.000 δολάρια Αυστραλίας για τις ψευδείς υποσχέσεις της.