Nobody Wants This: Μπαίνει στη 2η σεζόν και η σύζυγος του Άνταμ Μπρόντι, Λέιτον Μίστερ

Η συνέχεια του Nobody Wants This προβλέπεται πολύ δυνατή

Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης rom-com του Netflix, Nobody Wants This, θα έχει την πιο ενδιαφέρουσα-τέλεια προσθήκη. Η Λέιτον Μίστερ, η σύζυγος του Άνταμ Μπρόντι και η τηλεοπτική Μπλερ από το Gossip Girl, θα επανέλθει στη μικρή οθόνη, μετά το The Weekend Away.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety, η Λέιτον Μίστερ θα υποδυθεί την Άμπι, την οποία περιγράφει ως «η νέμεσις της Τζοάν (Κρίστεν Μπελ) από το γυμνάσιο, η οποία τώρα είναι μια μαμά influencer στο Instagram». Ξέρουμε ήδη πως Κρίστεν Μπελ και Λέιτον Μίστερ θα είναι ένας δυνατός συνδυασμός.

Imdb

Nobody Wants This: Τι ξέρουμε για τη 2η σεζόν

Το φινάλε του Nobody Wants This ολοκληρώθηκε με μία φορτισμένη στιγμή μεταξύ της Τζοάν και του Νόα. Συνειδητοποιώντας τη σημασία της πίστης του, αλλά και τον ρόλο που έχει η οικογένειά του, εκείνη αποφάσισε να κάνει πίσω και να δώσει τέλος στη σχέση τους. Σε αντίθεση με τον Νόα, που τελικά επέλεξε να την διεκδικήσει, αφήνοντας έτσι την πόρτα ανοιχτή για να δούμε την ιστορία να συνεχίζει.

Πράγμα που θα συμβεί με τη δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This. Η συνέχεια θα εξερευνήσει τις συνέπειες αυτής της απόφασης, εστιάζοντας στο πώς η επιλογή του Νόα να παραμείνει με την Τζόαν, θα επηρεάσει την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Με λίγα λόγια, τα νέα επεισόδια θα αναδείξουν την πολυπλοκότητα της σχέσης τους.

Μία από τις αναμενόμενες συνέπειες πάντως, είναι πως ο Νόα δεν θα αναλάβει ως επικεφαλής ραβίνος, που σημαίνει ότι εκτός από την καριέρα του, είναι πιθανό να εγκαταλείψει και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Η οικογένεια του θα βρίσκεται απέναντί του, εκτός φυσικά από τον αδερφό του. Το ζευγάρι θα δεχτεί πιέσεις και θα φανεί κατά πόσο η σχέση τους είναι όντως δυνατή. Μπορεί άραγε η αγάπη τους να επιβιώσει από τις πιέσεις της θρησκείας και της οικογένειας; Ίδωμεν.

Τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι τον Απρίλιο. Η πρεμιέρα αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2025, ό,τι πρέπει δηλαδή για binge-watching μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.