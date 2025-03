Oscars 2025: Τα highlights της βραδιάς - Από το φιλί Χάλι Μπέρι και Άντριεν Μπρόντι μέχρι τη συγκινητική ομιλία της Ζόι Σαλντάνια

Συγκίνηση, γέλιο και στιγμές που θα συζητιούνται για χρόνια

Η 97η τελετή των Βραβείων Όσκαρ είχε τα πάντα: δυνατές συγκινήσεις, επικές στιγμές γέλιου, αξέχαστες ομιλίες και ιστορικές νίκες. Αυτές είναι οι στιγμές που συζητήθηκαν περισσότερο.

Oscars 2025: Τα highlights της βραδιάς

Ο Κίεραν Κάλκιν και η πιο απρόσμενη πρόταση της βραδιάς

Ο Κάλκιν, βραβευμένος με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το A Real Pain, έδωσε έναν από τους πιο χιουμοριστικούς και αυθόρμητους λόγους της βραδιάς. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη στιγμή που έγινε viral μετά τη νίκη του στα Emmy του 2024 για το Succession, όταν ζήτησε δημόσια από τη σύζυγό του, Τζαζ Τσάρτον, να κάνουν ένα τρίτο παιδί—μια υπόσχεση που εκείνη είχε δώσει, χωρίς να περιμένει ότι θα κέρδιζε.

«Μετά την τελετή, περπατούσαμε σε ένα πάρκινγκ... και μου λέει: “Ω Θεέ μου, όντως το είπα!”» αφηγήθηκε ο Κάλκιν. «“Μάλλον σου χρωστάω ένα τρίτο παιδί.” Και τότε γύρισα και της είπα: “Στην πραγματικότητα, θέλω τέσσερα.”» Και αποκάλυψε τη μοναδική της απάντηση, που προμήνυε τη χθεσινή του νίκη: «Με κοίταξε—σας ορκίζομαι, αυτό συνέβη πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο—και μου είπε: ‘Θα σου κάνω τέσσερα παιδιά όταν κερδίσεις Όσκαρ.’»

Στο κοινό, η Τσάρτον παραδέχτηκε ότι πράγματι είχε κάνει αυτή την υπόσχεση. «Και δεν το έχω αναφέρει ούτε μία φορά μέχρι τώρα,» συνέχισε ο Κάλκιν. «Θέλω μόνο να σου πω, Τζαζ—αγάπη της ζωής μου, εσύ που είχες λίγη πίστη—καμία πίεση. Σ’ αγαπώ. Συγγνώμη που το ξαναέκανα… και ας ξεκινήσουμε με τα παιδιά. Τι λες;»

Η συγκίνηση της Ζόι Σαλντάνια - Είμαι περήφανο παιδί μεταναστών

Κερδίζοντας το πρώτο της Όσκαρ για το Emilia Pérez, η Ζόι Σαλντάνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Στον ευχαριστήριο λόγο της είπε: «Είμαι το περήφανο παιδί μεταναστών. Στέκομαι εδώ απόδειξη ότι τα όνειρα δεν έχουν σύνορα.»

Η 46χρονη ηθοποιός είχε ήδη κερδίσει βραβεία Β' Γυναικείου Ρόλου στην πορεία προς τα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Χρυσών Σφαιρών, των BAFTA και των SAG Awards. Παρόλο που η ταινία είχε αποσπάσει αρκετές διακρίσεις, δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις, με κυριότερη την κατακραυγή για τα προσβλητικά σχόλια της πρωταγωνίστριας, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, στα social media—κάτι που παραλίγο να καταστρέψει τις πιθανότητες της ταινίας για υποψηφιότητες.

«Mami! Mami!» φώναξε δακρυσμένη η Ζόι Σαλντάνα. «Η μαμά μου είναι εδώ. Όλη η οικογένειά μου είναι εδώ. Είμαι συγκλονισμένη από αυτή την τιμή. Ευχαριστώ την Ακαδημία που αναγνώρισε το σιωπηλό ηρωισμό και τη δύναμη μιας γυναίκας σαν τη Ρίτα και που μιλάει για δυνατές γυναίκες. Στις συνυποψήφιές μου, η αγάπη και η υποστήριξη που μου προσφέρατε είναι ένα αληθινό δώρο, και σας υπόσχομαι ότι θα το ανταποδώσω.»

Μιλώντας για την καταγωγή της, δήλωσε περήφανα: «Η γιαγιά μου ήρθε σε αυτή τη χώρα το 1961. Είμαι το περήφανο παιδί μεταναστών γονέων. Με όνειρα, αξιοπρέπεια και εργατικά χέρια,» είπε. «Και είμαι η πρώτη Αμερικανίδα με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κρατάει στα χέρια της ένα Όσκαρ. Και ξέρω πως δεν θα είμαι η τελευταία», είπε και συνέχισε «Το γεγονός ότι λαμβάνω ένα βραβείο για έναν ρόλο όπου τραγούδησα και μίλησα στα ισπανικά… Αν η γιαγιά μου ήταν εδώ, θα ήταν τόσο χαρούμενη».

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν και το… viral roast του Τιμοτέ Σαλαμέ

Καθώς ο Κόναν Ο’Μπράιεν ξεκίνησε το εναρκτήριο μονόλογό του στην 97η τελετή των Βραβείων Όσκαρ, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να τρολάρει επανειλημμένα τον υποψήφιο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα τολμηρό, φουτουριστικό κοστούμι. .

«Ο Τίμι Σαλαμέ είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου απόψε, είσαι εκπληκτικός και δείχνεις απίστευτος. Λατρεύω αυτό το κοστούμι. Απόψε δεν πρόκειται να σε χτυπήσει κανείς ενώ κάνεις ποδήλατο.»

Ο Ο’Μπράιεν, 61 ετών, πέταξε τη σπόντα του το βράδυ της Κυριακής 2 Μαρτίου, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, αναφερόμενος στο περιστατικό όπου ο Σαλαμέ δέχτηκε πρόστιμο επειδή χρησιμοποίησε ποδήλατο rideshare για να πάει στην πρεμιέρα του A Complete Unknown στο Λονδίνο.

«Ασφαλής! Απίστευτος ηθοποιός. Ο Τιμοτέ είναι υποψήφιος για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν, ναι. Ο Μπομπ Ντίλαν ήθελε να είναι εδώ απόψε, αλλά όχι και τόσο πολύ.»

Το αναπάντεχο φιλί της Χάλι Μπέρι και του Άντριεν Μπρόντι

Πολλά φιλιά ανταλλάχθηκαν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής — αλλά κανένα δεν ήταν τόσο νοσταλγικό όσο του Άντριεν Μπρόντι και της Χάλι Μπέρι. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά το απρόσμενο φιλί που της έδωσε ο Μπρόντι στα Όσκαρ του 2003, όταν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στον Πιανίστα, η Μπέρι του το ανταπέδωσε με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

«Ήταν μια απίστευτη βραδιά για εκείνον, αλλά και για μένα», δήλωσε η Μπέρι στο Variety, μετά το φιλί στον Μπρόντι, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το The Brutalist. «Απόψε έπρεπε να του το ξεπληρώσω.»

Η Μπέρι ανέφερε ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε πετύχει τον Μπρόντι σε διάφορα πάρτι στο Χόλιγουντ, αλλά το βράδυ της Κυριακής ήταν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που συναντήθηκαν μαζί σε ένα κόκκινο χαλί.

Το μαγικό ντουέτο της Αριάνα Γκράντε και της Σίνθια Ερίβο

Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο μάγεψαν το κοινό με ένα εντυπωσιακό Wicked-inspired medley στην τελετή των Όσκαρ χθες το βράδυ.

Το ντουέτο άνοιξε τη βραδιά με την Γκράντε να ερμηνεύει το “Over the Rainbow” από το The Wizard of Oz, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα που παρέπεμπε στα εμβληματικά γοβάκια της Ντόροθι. Στη συνέχεια, η Ερίβο πήρε τη σκυτάλη με το “Home” από το The Wiz. Η Γκράντε επέστρεψε στη σκηνή για να ενώσει τη φωνή της με την Ερίβο σε μια συγκλονιστική εκτέλεση του “Defying Gravity” από το Wicked, με την Ερίβο να ολοκληρώνει το τραγούδι χτυπώντας άψογα την εμβληματική νότα ζωντανά.

Το δίδυμο καθήλωσε το κοινό—και σχεδόν το έκανε να δακρύσει—τόσο στο Dolby Theater όσο και στα σπίτια. Η Γκράντε και η Ερίβο, που ήταν υποψήφιες για Όσκαρ Β’ και Α’ Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα, απέδειξαν το φωνητικό τους μεγαλείο.

Άλλη μια ιστορική στιγμή: Ο Ο Πολ Ταζγουέλ είναι ο πρώτος μαύρος νικητής Καλύτερου Κοστουμιού

Ο Πολ Ταζγουέλ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος μαύρος σχεδιαστής που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών για το Wicked. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό σηκώθηκε για τη μεγαλύτερη standing ovation της βραδιάς.

«Είμαι ο πρώτος μαύρος άνδρας που κερδίζει το Όσκαρ για σχεδιασμό κοστουμιών,» είπε στην ευχαριστήρια ομιλία του ο Πολ Τάζγουελ, και συνέχισε «είμαι τόσο περήφανος γι’ αυτό.»

Στα παρασκήνια, ο Τάζγουελ δήλωσε ότι η βράβευσή του αποτελεί την κορυφή της καριέρας του και ότι νιώθει ταπεινός, αλλά και ενθουσιασμένος που μπορεί να εμπνεύσει άλλους μαύρους άνδρες που ονειρεύονται να γίνουν σχεδιαστές κοστουμιών.

«Σχεδιάζω κοστούμια για πάνω από 35 χρόνια—ξεκίνησα στο Μπρόντγουεϊ και τώρα στον κινηματογράφο,» είπε. «Δεν υπήρχε ποτέ ένας μαύρος άνδρας σχεδιαστής που να μπορώ να ακολουθήσω ή να έχω ως έμπνευση. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτός είμαι εγώ.»

Το «σοκ» της κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Το φαβορί της κατηγορίας, The Wild Robot, έχασε από το Flow, μια μικρή παραγωγή από τη Λετονία, που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία της χώρας. Το κοινό έδειξε ενθουσιασμό για αυτή την ανατροπή, κάνοντας το Twitter να γεμίσει με σχόλια όπως «Η Λετονία μόλις έγινε το νέο animation powerhouse!»