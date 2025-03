Όταν οι γυναίκες ενώνονται, γράφουν ιστορία: Η Barbie γιορτάζει τη δύναμη της γυναικείας φιλίας

Γιατί κανένα όνειρο δεν είναι άπιαστο όταν οι γυναίκες στέκονται η μία δίπλα στην άλλη

Πάντα πίστευα πως ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μπορεί να προσφέρει μία γυναίκα σε μία άλλη, είναι η φιλία. Η φιλία που ενώνει, στηρίζει και ενδυναμώνει. Η φιλία που δεν γνωρίζει ανταγωνισμούς, η φιλία που δεν συγκρίνει. Η δύναμή της είναι «αόρατη» αλλά μέσα από εκείνη οι γυναίκες γίνονται ασταμάτητες και θαρραλέες. Αυτό ακριβώς «γιορτάζει» για την Ημέρα της Γυναίκας και η Barbie, πιο εμβληματική κούκλα – σύμβολο των ονείρων: Τη γυναικεία αλληλεγγύη.

Για την Ημέρα της Γυναίκας, η Mattel παρουσίασε μια νέα συλλογή από Barbie, μια συλλογή εμπνευσμένη από αληθινές φιλίες γυναικών που άλλαξαν τον κόσμο. Στη νέα συλλογή, πρωταγωνιστούν 8 Barbie και αποτελούν μέρος της σειράς «Role Model». Δεν είναι προς πώληση και εμπνέονται από τέσσερα δυναμικά ζευγάρια γυναικών που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα τους και έχουν αναπτύξει μια ισχυρή σχέση.

«Ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία που μπορεί να έχει ένα κορίτσι είναι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των συνομηλίκων της», δήλωσε η Κρίστα Μπέργκερ, Senior Vice President της Barbie. «Καθώς πλησιάζουμε στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Barbie είναι περήφανη που τιμά τα θρυλικά δίδυμα γυναικείας φιλίας από διαφορετικά υπόβαθρα, επαγγέλματα και μέρη του κόσμου. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι οι φιλίες που δημιουργούνται σε νεαρή ηλικία μπορούν να βοηθήσουν στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη, προετοιμάζοντας τα κορίτσια για απεριόριστες δυνατότητες».

🎥 | hannah waddingham and juno temple discuss their friendship and having their own 'role model' barbie's created for international women's day pic.twitter.com/iZoQqbC3eU

— best of hannah waddingham (@ofwaddingham) March 4, 2025