Το "Running Point" στο Netflix είναι η feel-good σειρά που θα σου καλύψει το κενό του "Nobody Wants This"

Η Κέιτ Χάντσον στα καλύτερά της

Το Running Point είναι η σειρά που χρειάζεσαι, όταν δεν θέλεις να μαυρίσει άλλο η ψυχή σου με εγκλήματα, αληθινές ιστορίες δολοφονιών, plot-twists, δράματα και ούτω καθεξής. Θα την βρεις στο Netflix και μάλιστα στην κορυφή του ελληνικού Top10. Η Κέιτ Χάντσον είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο κι αυτό από μόνο του είναι ένας κάλος λόγος για να την ξεκινήσεις. Όχι ο μοναδικός, βέβαια.

Στην περίπτωση που η σειρά "Nobody Wants This" σου έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό, τότε το "Running Point" θα το καλύψει επάξια, με 10 επεισόδια διάρκειας μισής ώρας. Η υπόθεση εστιάζει κυρίως στην δυναμική και έξυπνη Άιλα Γόρντον, η οποία εντελώς ξαφνικά και απρόσμενα, αναλαμβάνει την προεδρία της οικογενειακής εταιρείας, παρ’ όλο που μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο περιθώριο σε ό,τι είχε να κάνει με αυτή, από τους τρεις αδερφούς της. Τι δουλειά έχει μία γυναίκα, άλλωστε, σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως αυτός του μπάσκετ, σωστά;

Netflix

Η Άιλα γίνεται, λοιπόν, πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ, Los Angeles Waves, αφότου ο αδερφός της αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας των εθισμών του. Η ίδια δεν πρέπει μόνο να αποδείξει πως είναι ικανή, αλλά να κάνει ξανά την ομάδα ανταγωνιστική και υπολογίσιμη. Οι ένδοξες στιγμές των Los Angeles Waves έχουν παρέλθει. Μέσα σε όλα, τα αδέρφια Γκόρντον μαθαίνουν πως έχουν και έναν ακόμη ετεροθαλή αδερφό, ο οποίος ξεκάθαρα living his best life μετά την αποκάλυψη. Ωστόσο, δεν μιλάμε για μία νορμάλ πλούσια οικογένεια, αλλά για μία αρκετά προβληματική που όμως παραμένει δεμένη. Ή περίπου, δηλαδή.

Από τα αδέρφια, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Έχουμε τον Καμ (Τζάστιν Θερού), τον Σάντι (Ντρου Τάρβερ), τον Νες (Σκοτ Μακάρθουρ) και την τελευταία προσθήκη στην οικογένεια Γκόρντον, τον Τζάκι (Φαμπρίζιο Γκύντο). Εξαιρετική στον ρόλο της είναι και η Άλι, που την υποδύεται η Μπρέντα Σονγκ.

Γενικά όταν έχεις στο καστ Κέιτ Χάντσον, Μαξ Γκρίνφιλντ (που υποδύεται τον αρραβωνιαστικό της Άιλ), Μπρέντα Σονγκ και Τζάστιν Θερού, τίποτα δεν μπορεί να πάει λάθος. Το σενάριο υπογράφουν οι Μίντι Κάλινγκ, Άικ Μπάρινχολτζ και Ντέιβιντ Στάσεν Το "Running Point" θα το δεις και πραγματικά θα περάσεις καλά.