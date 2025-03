Το "Running Point" στο Netflix έγινε η νέα αγαπημένη rom-com των θεατών, γι’αυτό και ανακοινώθηκε 2η σεζόν

Μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του Running Point στο Netflix, η Κέιτ Χάντσον ανακοίνωσε πως έρχεται συνέχεια

Το “Running Point” το είδαμε σε μία μέρα. Άλλωστε, 10 επεισόδια διάρκειας μισης ώρας, φεύγουν σαν νερό. Η σειρά από τη στιγμή που έγινε διαθέσιμη στο Νetflix, σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού Top10, γιατί προφανώς και όλοι μας έχουμε αδυναμία στα sci-fi, τα δικαστικά και αστυνομικά θρίλερ και ούτω καθεξής, αλλά πάντα βρίσκουμε χρόνο για μία rom-com. Και επειδή έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η πλατφόρμα μας χάρισε το "Nobody Wants This", το "Running Point" έπεσε γρήγορα στην αντίληψή μας.

Και ακριβώς επειδή η σειρά φαίνεται πως άρεσε στους συνδρομητές, μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα ανακοινώθηκε και επίσημα η 2η σεζόν. Στο Running Point πρωταγωνιστεί η Κέιτ Χάντσον, η οποία δήλωσε: «Ένας καλός ιδιοκτήτης ομάδας μπάσκετ ξέρει πότε να ακούσει τους φιλάθλους. Έτσι, σας ακούμε και εμείς, και το ίδιο έκανε και το Netflix. Το Running Point επιστρέφει επίσημα για 2η σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους παρακολούθησαν τη σειρά μέχρι τώρα. Είμαι πέρα από ενθουσιασμένη γιατί είστε πραγματικά ο λόγος που μπορούμε να επιστρέψουμε και να κάνουμε άλλη μια σεζόν. Ευχαριστούμε και θα τα πούμε σύντομα».

Για την Κέιτ Χάντσον, η σειρά είναι στο στοιχείο της. Δεν θα μπορούσε να πάει τίποτα λάθος. Υποδύεται την Άισλα Γκόρντον, την κόρη του ιδιοκτήτη της θρυλικής επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ Los Angeles Waves. Μετά την παραίτηση του αδερφού της από πρόεδρος, αναλαμβάνει εκείνη το τιμόνι της ηγεσίας. Ούσα φιλόδοξη και δυναμική, καταφέρνει να βάλει στη θέση τους όσους την αμφισβήτησαν εξαρχής, ακόμα και τους αδερφούς της.

Imdb

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος της Κέιτ Χάντσον είναι εμπνευσμένος από την αληθινή ιστορία της Τζίνι Μπας, πρόεδρο των Los Angeles Lakers. Εξού και το Running Point δεν εστιάζει τόσο στο μπάσκετ, όσο στο πώς μια γυναίκα κατάφερε να επιβληθεί σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.

Το καστ της σειράς απαρτίζεται από τους Μπρέντα Σονγκ, Ντρου Τάρβερ, Σκοτ ΜακΆρθουρ, Φαμπρίτσιο Γκουίντο, Τζέι Έλις, Τόμπι Σάντεμαν, Τσέτ Χανκς, Μαξ Γκρίνφιλντ, Κέιλα Μοντερόσο Μέχια, Ρομπέρτο Σάντσες, Ούτσε Αγκάντα, Ντέιν ΝτιΛιέγκρο και Τζάστιν Θερού. Το σενάριο υπογράφουν οι Μίντι Κάλινγκ, Άικ Μπαρίνολτς και Ντέιβιντ Στάσεν.