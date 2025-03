Η διάσημη ινφλουένσερ Ρούμπι Φράνκι, συμβούλευε γονείς για τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους. Τελικά, κακοποιούσε τα δικά της

Σήμερα, εκτίει ποινή 15 ετών. Η υπόθεση της Ρούμπι Φράνκι ξετυλίγεται στη σειρά ντοκιμαντέρ "“Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke”

Η Ρούμπι Φράνκι ήταν για χρόνια μία τέλεια μητέρα, από την Γιούτα, που μοιραζόταν τις πολύτιμες συμβουλές της σε άλλους γονείς, για τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους. Οι περισσότεροι από τους συνολικά 2 εκατομμύρια συνδρομητές του καναλιού της στο Youtube, ονόματι “8 Passengers”, την ακολουθούσαν πιστά και φανατικά, κάνοντας την δημοφιλή “momfluencer”. Πίσω όμως από την κλειστή κάμερα και τις κλειστές πόρτες του σπιτιού, κρυβόταν το αληθινό και τρομακτικό της πρόσωπο. Αυτό που κακοποιούσε σωματικά και ψυχικά, δύο από τα έξι παιδιά της.

Η αλήθεια ήρθε στο φως, όταν συνελήφθη τον Αύγουστο του 2023, κάνοντας πολλούς συνδρομητές της να πέσουν από τα σύννεφα, αλλά και μερικούς να επιβεβαιώνουν αυτό που είχαν αντιληφθεί από τα βίντεό της: Πώς η Ρούμπι Φράνκι ήταν μία αυταρχική κακοποιητική μητέρα. Η ίδια καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 σε τέσσερις ποινές φυλάκισης από 1 έως 15 χρόνια η καθεμία, με την κατηγορία της κακοποίησης ανηλίκων.

Όλα τα παραπάνω αφηγείται η σειρά ντοκιμαντέρ “Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke”, που προβάλλεται μέσω Hulu. Σε αυτό παραχωρούν συνέντευξη ο πρώην σύζυγός και τα δύο παιδιά που βίωσαν κακοποίηση. Οι αποκαλύψεις των ίδιων, σε συνδυασμό με αδημοσιεύτο υλικό για το κανάλι τους στο Youtube, ρίχνουν φως σε έναν πραγματικό εφιάλτη, που περιλάμβανε λιμοκτονία, εγκλεισμό και πολλές αποτρόπαιες πράξεις.

Η Ρούμπι Φράνκι είχε δεχθεί κριτική για την ανατροφή των παιδιών της στο Youtube

Η Ρούμπι Φράνκι έγινε γνωστή στο διαδίκτυο όταν ξεκίνησε το κανάλι στο Youtube, “8 Passengers”, το 2015. Κατέγραφε τη ζωή της οικογένειάς της, παρουσιάζοντας τις μεθόδους της για την ανατροφή και την πειθαρχία των παιδιών. Μαζί με τη δημοτικότητα του καναλιού της, ήρθαν και οι κριτικές εις βάρος της, για την αυστηρότητα που έδειχνε ορισμένες φορές. Σύμφωνα με το NBC News, υπηρεσία προστασίας παιδιών επισκέφθηκε το σπίτι των Φράνκι, το 2020, μετά από αίτημα στο Change.org, το οποίο μιλούσε για ένα βίντεο στο “8 Passengers”, όπου ο τότε 15χρονος γιος τους, δήλωσε πως κοιμόταν σε πουφ για επτά μήνες, ως τιμωρία. Οι ισχυρισμοί αποδείχθηκαν αβάσιμοι και έτσι η υπόθεση έκλεισε τόσο γρήγορα, όσο άνοιξε.

Παρ’ όλα αυτά, είναι γνωστό πως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Οι συνδρομητές αναζήτησαν και παλαιότερα βίντεο, μόνο για να διαπιστώσουν πως η Ρούμπι Φράνκι είχε αρκετά συχνά τέτοιες επικίνδυνες τακτικές. Σε ένα βίντεο, είπε πως δεν έβαλε μεσημεριανό στην 6χρονη κόρη της για το σχολείο, επειδή την προηγουμένη ξέχασε να το πάρει μαζί της στο σπίτι. «Ελπίζω να μην της δώσει κανείς φαγητό, γιατί μόνο έτσι θα μάθει», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Βέβαια αυτά τα περιστατικά ήταν ένα "πταίσματα" μπροστά σε αυτά που πραγματικά γίνονταν.

Το 2022, ούσα πλέον χωρισμένη, η Ρούμπι ξεκίνησε συνεργασία με μία άλλη Youtuber, την Τζόντι Χίλντεμπραντ, που διατηρούσε το κανάλι ConneXions. Σε αυτό, συμβούλευε τον κόσμο σχετικά με θέματα σχέσεων και ανατροφής παιδιών. Η ίδια προσέγγιζε με ακραιότητες τα συγκεκριμένα θέματα, γεγονός που έκανε τις δύο γυναίκες να τα βρουν πολύ εύκολα.

Youtube

Στερούσε νερό και φαγητό στα παιδιά - Η απόδραση του 12χρονου γιου που οδήγησε στη σύλληψή της

Τα δικαστικά έγγραφα έχουν καταγράψει την τρομακτική έκταση της κακοποίησης, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο και διήρκησε μέχρι τον Αύγουστο του 2023, όταν και συνελήφθη. Η Ρούμπι Φράνκι ομολόγησε την ενοχή της και παραδέχτηκε πως ανάγκασε τον 12χρονο γιο της να κάνει εργασίες για ώρες, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες. Δούλευε σε εξωτερικό χώρο χωρίς παπούτσια και υπέφερε από εγκαύματα από τον ήλιο. Του αρνιόταν μέχρι και να πιει νερό και όταν εκείνος το έκανε κρυφά, τον τιμωρούσε. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και με την 9χρονη κόρη της.

Η σύλληψη της ίδιας, αλλά και της Χίλντεμπραντ, ήρθε όταν το 12χρονο εξαντλημένο αγόρι κατάφερε να αποδράσει από το σπίτι της δεύτερης, που τον κρατούσε έγκλειστο με σχοινιά και χειροπέδες. Το παιδί ζήτησε βοήθεια από γειτονικό σπίτι, με τον άντρα να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Αργότερα, διαπιστώθηκε πως στο σπίτι βρισκόταν και η 9χρονη κόρη, κλεισμένη σε μια ντουλάπα.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και τον Φεβρουάριο του 2024 καταδικάστηκαν σε τέσσερις ποινές φυλάκισης από 1 έως 15 χρόνια η καθεμία. Η Φράνκι Ρούμπι ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά της, και πλέον έχει κοπεί κάθε επαφή.

Η υπόθεση της, πάντως, έβαλε ξανά στο επίκεντρο τους ινφλουένσερς-πρότυπα και την επιρροή τους στους ανθρώπους που τους ακολουθούν. Άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το ότι οι ίδιοι οι γονείς χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως μέσο για να κερδίσουν φήμη και χρήματα, αλλά και τα όρια που πρέπει επιτέλους να μπουν.

Με πληροφορίες από Biography