Οι 5 σειρές που βλέπουν όλοι στο Netflix

Εσύ ποια έχεις δει;

Από σειρές, η αλήθεια είναι πως το Netflix μας έχει δώσει καλό υλικό τους τελευταίους δύο μήνες. Στις ταινίες υστερεί, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Με νέες προτάσεις που έρχονται τον Μάρτιο, αλλά και εκείνες που μας κράτησαν παρέα τον Φεβρουάριο, οι συνδρομητές βλέπουν πέντε συγκεκριμένες.

Το φρέσκο “Adolescence” δικαίως βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού Netflix, μέσα σε λίγες ώρες. Είναι από τις καλύτερες σειρές μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα, για το 2025. Άρτιο σε όλα. Ποιες όμως είναι οι υπόλοιπες τέσσερις;

Adolescence

Στην κορυφή του ελληνικού Netflix, βρίσκεται η νέα δραματική σειρά των Τζακ Θορν και Στίβεν Γκράχαμ, που πραγματικά δεν της λείπει τίποτα, με τον Guardian να σχολιάζει πως είναι “μια τηλεοπτική τελειότητα”. Το “Adolescence” προστέθηκε κάτι ώρες πριν, ωστόσο γρήγορα μπήκε στο μικροσκόπιο των συνδρομητών. Αν δεν το έχεις δει, σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία.

Η σειρά καταπιάνεται με ένα έφηβο αγόρι, που κατηγορείται για τη δολοφονία συμμαθήτριάς του. Η οικογένεια, οι ψυχολόγοι και ο ντετέκτιβ της υπόθεσης αναρωτιούνται: Τι πραγματικά συνέβη; Το “Adolescence”, που υποψιάζομαι πως θα μείνει στην κορυφή του ελληνικού Top10 στο Netflix για μέρες, έχει υπέροχες ερμηνείες. Καταπιάνεται, δε, με τις τρομακτικές διαστάσεις της εφηβείας.

1883

Όταν η αμερικανική δραματική σειρά κυκλοφόρησε το 2021, είχε δεχτεί διθυραμβικές κριτικές. Ένα γουέστερν, άψογο σε όλα του. Από το σενάριο και τη σκηνοθεσία, μέχρι τις ερμηνείες. Το “1883” που βρίσκεται στη 2η θέση του ελληνικού Top10 στο Netflix, είναι μια δημιουργία του Τέιλορ Σέρινταν, ο οποίος ξέρει πώς να καταπιάνεται με ζητήματα της εποχής.

Η υπόθεση της σειράς ακολουθεί την οικογένεια Ντάτον, που αποζητά μια καλύτερη ζωή και αποφασίζει, έτσι, να διασχίσει τις επικίνδυνες Μεγάλες Πεδιάδες, για να φτάσει εκεί όπου θα γίνει το Ράντσο Γέλοουστοουν. Σε αυτό το ταξίδι, θα συγκινηθείς πολλές φορές.

Zero Day

Ένα πολιτικό θρίλερ, που όμοιό του είχαμε καιρό να δούμε. Ειδικά στο Netflix. Το “Zero Day” έχει για πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, στον πρώτο του τηλεοπτικό ρόλο, ο οποίος δίνει μία ακόμη εξαιρετική ερμηνεία στους θεατές. Αν δεν το έχεις δει μέχρι σήμερα, δεν ξέρεις τι χάνεις.

Η σειρά καταπιάνεται με το ξαφνικό τρομοκρατικό χτύπημα που δέχονται οι ΗΠΑ, από χάκερ. Σε όλη την χώρα προκαλείται μπλακ άουτ, με αποτέλεσμα να προκληθούν δεκάδες ατυχήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία καθώς σε όλα τα κινητά εμφανίστηκε το μήνυμα “αυτό θα ξανασυμβεί”. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αναλαμβάνει να ηρεμήσει τα πνεύματα και γίνεται επικεφαλής της “Επιτροπής Zero Day”, ούτως ώστε να ανακαλύψει ποιοι κρύβονται από πίσω.

Medusa

Το “Medusa” μας ήρθε από την Κολομβία, που αν μη τι άλλο ξέρει να μας δίνει καλά θρίλερ. Και το Netflix το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Στη σειρά των δώδεκα επεισοδίων, πρωταγωνιστούν οι Χουάνα Ακόστα, Μανόλο Καρντόνα και Σεμπαστιάν Μαρτίνεθ.

Η σειρά ακολουθεί την Μπάρμπαρα Ιδάλγκο, η οποία γίνεται CEO του Ομίλου Medusa. Κατά τη διάρκεια του πάρτι για την προαγωγή της, σημειώνεται έκρηξη. Η ίδια παθαίνει αμνησία, ωστόσο θα αναζητήσει ποιος προσπάθησε να τη σκοτώσει. Γιατί, ναι, κάποιος την θέλει νεκρή. Το “Medusa” γίνεται προβλέψιμο αρκετά γρήγορα, ωστόσο αν έχεις δει όλα τα υπόλοιπα στο Netflix, είναι μια καλή πρόταση.

Running Point

Για τη rom-com του Netflix, έχουμε μιλήσει. Το “Running Point” με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Χάντσον -σε έναν ρόλο που της ταιριάζει γάντι, πήρε το πράσινο φως για τη 2η σεζόν. Από το "Nobody Wants This" και έπειτα, η streaming πλατφόρμα δεν μας είχε χαρίσει αντίστοιχη πρόταση, μέχρι που ήρθε το “Running Point”. Η σειρά είναι ιδανική για να χαλαρώσεις, να ξεχαστείς και απλά να περάσεις καλά.

Η Χάντσον υποδύεται την Άισλα Γκόρντον, την κόρη του ιδιοκτήτη της θρυλικής επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ Los Angeles Waves. Μετά την παραίτηση του αδερφού της από πρόεδρος, αναλαμβάνει εκείνη το τιμόνι της ηγεσίας. Ούσα φιλόδοξη και δυναμική, καταφέρνει να βάλει στη θέση τους όσους την αμφισβήτησαν εξαρχής, ακόμα και τους αδερφούς της.