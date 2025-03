"Η Πτώση της Ρούμπι Φράνκι": Η ιστορία της μητέρας που κακοποιούσε τα παιδιά της, διαθέσιμη στο Disney+

Η Ρούμπι Φράνκι έγινε από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην Αμερική, το 2023

Η νέα, πρωτότυπη σειρά ντοκιμαντέρ, «Οικογενειακοί Δαίμονες: Η Πτώση της Ρούμπι Φράνκι» (Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke), είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.

Όταν η δημοφιλής Youtuber, Ρούμπι Φράνκι, συλλαμβάνεται για παιδική κακοποίηση τον Αύγουστο του 2023, η υπόθεση γίνεται γρήγορα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην Αμερική. Για χρόνια, το YouTube κανάλι της οικογένειας Franke παρουσίαζε μια ειδυλλιακή και χαρούμενη οικογενειακή ζωή, προσελκύοντας σχεδόν 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές στην ακμή του. Όμως, οι ευτυχισμένες οικογένειες δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται. Καθώς οι ρωγμές άρχισαν να γίνονται ορατές, η οικογένεια στράφηκε στη σύμβουλο Jodi Hildebrandt για καθοδήγηση και πολύ γρήγορα βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη.

Disney+

Μόνο οι Franke γνωρίζουν τι συνέβαινε πραγματικά μέσα στο σπίτι τους. Αυτή η σειρά σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι δύο μεγαλύτεροι ενήλικοι απόγονοι της οικογένειας, Shari και Chad, καθώς και ο Kevin, σύζυγος της Ruby, μιλούν ανοιχτά και σε βάθος μπροστά στις κάμερες. Με αποκλειστική πρόσβαση στην οικογένεια Franke, τους φίλους και τους γείτονές τους, καθώς και σε πάνω από 1.000 ώρες αδημοσίευτου υλικού από το κανάλι τους στο YouTube, η σειρά «Οικογενειακοί Δαίμονες: Η Πτώση της Ρούμπι Φράνκι» αποκαλύπτει τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αποκαλύψει την άγνωστη ιστορία πίσω από την υπόθεση: μια ιστορία που αποτελεί ταυτόχρονα μια οικογενειακή τραγωδία, μια ιστορία ενηλικίωσης και μια σύγχρονη απεικόνιση των κινδύνων μιας διαδικτυακής ζωής.

Το «Οικογενειακοί Δαίμονες: Η Πτώση της Ρούμπι Φράνκι» είναι σε σκηνοθεσία του Olly Lambert και παραγωγή της Passion Pictures.