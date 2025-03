Οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City είχαν αυθεντικές αντιδράσεις σε αυτή τη σκηνή – Και η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε τον λόγο

Η πρώτη σεζόν του Sex and the City είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις τολμηρές ερωτικές σκηνές της και μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σειράς απαιτούσε τόσο μεγάλη επιδεξιότητα στην κρεβατοκάμαρα, που χρειάστηκε να επιστρατευτούν επαγγελματίες. Η Κρίστιν Ντέιβις αποκάλυψε ότι η παραγωγή προσέλαβε πορνοστάρ για να γυρίσουν μια εντυπωσιακή σκηνή πάθους, η οποία κατέληξε να γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του σόου.

Η Ντέιβις μίλησε πρόσφατα για τα τολμηρά θέματα που το Sex and the City τόλμησε να θίξει σε ένα επεισόδιο του podcast Are You a Charlotte?, όπου κάνει επανάληψη των επεισοδίων της σειράς. Κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του έκτου επεισοδίου, θυμήθηκε πώς η ιστορία της Μιράντα που ανακαλύπτει το περιοδικό spanking του συντρόφου της θεωρούνταν πολύ πιο προκλητική το 1998.

«Το spanking σήμερα φαίνεται αρκετά αθώο, αλλά τότε η Μιράντα ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει γι’ αυτό με την Κάρι [Μπράντσο]», είπε η Ντέιβις. Η συζήτηση αυτή την έκανε να θυμηθεί μια ακόμα πιο διαβόητη στιγμή ηδονής που πλησίαζε στην ανασκόπησή της.

«Σύντομα θα φτάσουμε στη σκηνή όπου όλες μας παρακολουθούμε τους ανθρώπους στο παράθυρο», είπε. «Γυρίζουμε το κεφάλι στο πλάι γιατί βλέπουμε άλλους να κάνουν σεξ.»

Η Ντέιβις αναφέρεται στην εμβληματική σκηνή από το Επεισόδιο 11 του 1ου Κύκλου, όπου οι τέσσερις πρωταγωνίστριες παρακολουθούν με δέος από το παράθυρο της Κάρι ένα ζευγάρι γειτόνων να επιδίδεται σε αξιοζήλευτες ερωτικές πράξεις. Το στιγμιότυπο όπου οι τέσσερις φίλες γέρνουν τα κεφάλια τους στο πλάι με απόλυτη προσήλωση έχει γίνει ένα από τα πιο διαδεδομένα GIF στο διαδίκτυο.

Και, όπως αποκαλύπτει η Ντέιβις, οι αντιδράσεις τους δεν ήταν εντελώς προσποιητές. «Προσλάβαμε δύο πορνοστάρ για τη σκηνή», είπε. «Και θυμάμαι ότι ήμασταν κάπως… τραυματισμένες από αυτό.»

Παρόλο που εκείνη την εποχή η εμπειρία τής φάνηκε σοκαριστική, τώρα η Ντέιβις αναγνωρίζει τη σημασία της. «Περισσότερη δύναμη σε αυτούς», σχολίασε, δείχνοντας την εκτίμησή της για τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στη σκηνή.

Επίσης, πλέον βλέπει πιο ξεκάθαρα πως οι τολμηρές σκηνές της πρώτης σεζόν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ταυτότητα της σειράς. «Ήταν ένα βασικό θέμα στην αρχή», είπε. «Και μάλλον βγάζει νόημα, γιατί η Κάρι προσπαθεί να διερευνήσει τις σχέσεις και το σεξ και να μάθει: Τι αρέσει στους ανθρώπους; Τι κάνουν στο κρεβάτι;»